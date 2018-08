US Open - Zverev und Kerber in der dritten Runde

Zverev schlug den 15 Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut am Donnerstag in New York 6:4, 6:4, 6:2. In der Runde der letzten 32 trifft Zverev an diesem Samstag entweder in einem deutschen Duell auf Routinier Philipp Kohlschreiber oder den Australier Matthew Ebden. Zverevs bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier ist bisher der Viertelfinal-Einzug bei den French Open in diesem Jahr.

Zverev sagte gleich nach der Partie bei Eurosport: "Mahut ist immer noch ein sehr guter Spieler, er hat einen sehr starken Aufschlag. Es war nicht einfach, aber es zählt allein, dass ich weiter bin."

Kerber mit viel Mühe

Angelique Kerber musste kämpfen - aber mit Erfolg.

Deutlich schwerer tat sich Kerber gegen die Schwedin Johanna Larsson. Die Weltranglistenvierte lag bereits mit 6:2, 5:2 in Führung, vergab jedoch zwei Matchbälle und zitterte sich schließlich nach 2:23 Stunden zum 6:2, 5:7, 6:4. In Runde drei trifft sie nun auf Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

"Wir haben beide sehr gut gespielt, vom ersten bis zum letzten Punkt" , sagte Kerber. "Ich habe versucht, den zweiten Satz komplett zu vergessen und im dritten noch einmal von vorne zu beginnen."

Deutsche Herren noch im Einsatz

Kerber ist die letzte deutsche Spielerin im Turnier, nachdem Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria am Tag zuvor ausgeschieden waren. Ursprünglich hatten sich sieben Deutsche im Dameneinzel für das Hauptfeld in Flushing Meadows qualifiziert.

