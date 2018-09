US Open - Kohlschreiber stoppt Zverev

Wutentbrannt zertrümmerte Alexander Zverev bei der Niederlage gegen Kohlschreiber seinen Schläger. Während Kerber nach ihrem frühen US-Open-Aus trotzdem mit einer guten Jahresbilanz heimflog, endete das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison mit einem weiteren schmerzhaften Tiefschlag für Jungstar Zverev. Weil auch Jan-Lennard Struff bei seiner Drittrunden-Premiere verlor, ist im Achtelfinale nur noch Routinier Kohlschreiber als letzter von einst 16 Deutschen gegen den Japaner Kei Nishikori dabei.

Zverev und Lendl schauen aufs nächste Jahr

Zverevs neuer Trainer Ivan Lendl dürfte am Samstag auf der Tribüne des Louis-Armstrong-Stadiums während der 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6-Niederlage gegen Kohlschreiber klar geworden sein, dass es noch viel zu verbessern gibt. Sein Schützling hatte nach nur einer gemeinsamen Woche eh keine Wunderdinge erwartet. "Er hat gesagt: Ich hoffe, Du spielst gut bei den US Open, aber wir schauen mehr auf das nächste Jahr", berichtete Zverev und sprach von einem Prozess.

Natürlich war der 21-Jährige bedient, nachdem ihm Kohlschreiber dank taktischer Raffinesse in gut drei Stunden den ersten Auftritt in einer dritten Runde der US Open verdorben hatte. Der fast zwei Meter lange Zverev konnte sein kraftvolles Spiel von hinten nicht wie gewohnt aufziehen, der kleinere Kohlschreiber bewegte den Schlaks gut und ärgerte ihn mit unterschnittenen, kurzen, tiefen Bällen.

Kohlschreiber lobt Zverev

Der 34-jährige Bayer warb um Geduld mit dem Riesentalent. "Er ist noch ein verdammt junger Mensch, er macht alles richtig", sagte Kohlschreiber, gab Zverev aber auch mit auf den Weg: "Man sollte sich nicht nur auf zwei, drei Stärken verlassen." Zverev erklärte, er habe sich nicht so gut gefühlt wie zuvor, als er tagsüber bei viel höheren Temperaturen gespielt hatte.

Andere Bedingungen hin, langsamere Bälle her: Unter dem Strich bleiben als Ergebnisse 2018 das erste Grand-Slam-Viertelfinale bei den French Open, wo Zverev verletzt ohne Chance war, sowie die dritten Runden kurz danach in Wimbledon und zudem bei den Australian und nun den US Open. Die ständigen Zweifel wegen seines Abschneidens bei den Grand Slams fand Zverev erneut zu hoch gehängt, es gebe ja noch viel mehr Turniere, bei denen er auch Niederlagen kassiere.

Struff verliert gegen Goffin

Jan-Lennard Struff aus Warstein schied mit 4:6, 1:6, 6:7 (4:7) gegen den Weltranglisten-Zehnten David Goffin aus Belgien aus. Der 28-Jährige stand zum zweiten Mal nach Wimbledon unter den letzten 32 bei einem Grand-Slam-Turnier - kein Grund für Frust also.

Kerber zieht trotz Niederlage positive Bilanz

Auch Angelique Kerber lies sich durch das 6:3, 3:6, 3:6 gegen die starke Slowakin Dominika Cibulkova die Bilanz dieser Saison nicht verderben. "Nach 2017 hätte kein Mensch damit gerechnet, dass ich überhaupt so eine Grand-Slam-Saison spielen kann", sagte Kerber nach dem Aus gegen die einstige Australian-Open-Finalistin.

Im 13. Duell mit Cibulkova hatte sich bei sommerlichen Bedingungen von Anfang an das erwartete Match entwickelt. Beide zogen von der Grundlinie aus ihr Spiel auf, die kleine Slowakin war dabei von Anfang an etwas offensiver. Kerber erwischte mit einer 2:0-Führung den besseren Start und strahlte gleich die Intensität aus, mit der sie in der schwierigen Runde zuvor am Ende noch die Schwedin Johanna Larsson niedergerungen hatte.

Ein 3:1-Vorsprung war nach einem Doppelfehler zwar wieder dahin, doch die 30-Jährige ging mit einem schönen Vorhand-Passierball wieder in Führung. Wenn möglich, suchte Kerber von hinten auch gelegentlich die direkte Entscheidung, Cibulkova half zwischendurch immer wieder mit einigen Fehlern - so auch beim zweiten Satzball, als sie einen Volley ins Aus setzte. Von den vergangenen acht Duellen mit der 29-Jährigen hatte Kerber nur eines verloren: 2016 unterlag sie ausgerechnet im Finale beim Jahresabschluss der besten Acht in Singapur.

Cibulkova mit mehr Gewinnschlägen

Trotz der Führung misslang der Start in den zweiten Durchgang, nach zwei Aufschlagverlusten und zu vielen Fehlern hieß es ungewohnt schnell 0:3. Danach fand die Weltranglisten-Vierte zurück in den Satz, attackierte selbst mehr und gestaltete das Geschehen wieder offener. Cibulkova erhöhte jedoch nun selbst auch ihr Niveau und feierte mit einem Schrei den verdienten Satzausgleich nach einem Rückhandfehler von Kerber, der nur sechs Gewinnschläge gelangen. Bei Cibulkova waren es dagegen 15. Die ehemalige Australian-Open-Finalistin und Nummer vier der Welt musste vor dem entscheidenden Satz ein paar Minuten warten, weil Kerber kurz in der Kabine verschwunden war.

Prompt hatte die Norddeutsche im ersten Spiel zwei Breakchancen, doch Cibulkova holte sich mit mutigen Aktionen das Spiel noch. Mit einem "Come on" begleitete Kerber kurz darauf den Ausgleich. Auch bei den Ballwechseln waren inzwischen beide laut auf dem Platz. Nach dem umkämpften dritten Spiel verlor Kerber allerdings auch danach ganz glatt ihr Service und lag 1:3 hinten.

Aus nach 2:13 Stunden

Sie schaute zu ihrer Box und hob hilflos die Arme, als die ersten Chancen auf das Rebreak direkt danach dahin waren. Doch Cibulkova belohnte sich nicht immer für ihr Risiko und ließ Kerber noch einmal kurz in die Partie. Aber nicht lange: Vom nächsten Break zum 2:4 erholte sich Kerber nicht mehr, nach einem Rückhandfehler waren 2:13 Stunden das Aus und die sechste Niederlage gegen Cibulkova perfekt, die nun auf Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA trifft.

dpa/sid | Stand: 02.09.2018, 10:18