US Open in New York

US Open - Serena siegt locker im Williams-Duell

Die spektakuläre Show im Arthur-Ashe-Stadium lieferten am Freitag nicht Serena und Venus Williams, sondern Titelverteidiger Rafael Nadal und sein russischer Herausforderer Karen Chatschanow. Bevor die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ihre Schwester mit 6:1, 6:2 deklassierte, hatten sich Nadal und Chatschanow 4:23 Stunden über den Platz gescheucht, ehe sich der Spanier 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) durchsetzte.