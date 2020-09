Entscheidung im Tiebreak

Im zweiten Durchgang, in dem Friedsam durchaus eine Gegnerin auf Augenhöhe war, musste der Tiebreak die Entscheidung bringen, die Kerber nach 1:40 Stunden zu ihren Gunsten erzwang. Ihr vor den US Open letztes Match hatte die Kielerin beim Achtelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar bestritten.

Danach setzte Kerber eine Oberschenkelblessur außer Gefecht, ehe die Tour aufgrund der Corona-Pandemie eine fünfmonatige Zwangspause einlegen musste. Im Vorjahr war Kerber in New York bereits in der ersten Runde gescheitert.

"Muss noch was tun"

In der dritten Runde stehen auch Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Das deutsche Herren-Duo marschierte am Mittwochabend fast zeitgleich in die dritte Runde. Während Struff beim 6:2, 6:2, 7:5 gegen den Amerikaner Michael Mmoh keine Schwierigkeiten hatte und nun auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien treffen könnte, hatte Zverev gegen den 19 Jahre alten Amerikaner Brandon Nakashima zweieinhalb Sätze lang hart zu kämpfen.

Fast schien es, als sei Zverev von der jugendlichen Unbekümmertheit seines Gegners ein wenig überrumpelt zu werden. Unerschrocken und mutig schlug der frühere Collegespieler Nakashima dem Weltranglistensiebten die Bälle um die Ohren, hatte aber auch eine gewaltige Streuung in seinen Schlägen. Zu Beginn des dritten Satzes drehte Zverev das Match. Nakashima war mit seiner Kunst am Ende, Zverev besann sich auf seine Stärken und verwandelte nach 2:55 Stunden seinen zweiten Matchball.