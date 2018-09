US Open in New York

US Open - Nadal braucht fast fünf Stunden gegen Thiem

Rafael Nadal aus Spanien hat sich in einer spektakulären Night Session ins Halbfinale der US Open gekämpft. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Sloane Stephens ausgeschieden. Die Weltranglistendritte aus den USA unterlag der an Position 19 gesetzten Lettin Anastasija Sevastova 2:6, 3:6.