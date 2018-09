US Open - Kohlschreiber als letzter Deutscher ausgeschieden

Kohlschreiber unterlag am Montag (03.09.2018) dem Japaner Kei Nishikori nach 2:17 Stunden in der Nachmittagshitze von New York mit 3:6, 2:6, 7:5 und schied als letzter deutscher Tennisprofi aus. Bei elf Versuchen zog Kohlschreiber nur 2012 in Wimbledon ins Viertelfinale ein. Selbst großen Siegen wie 2008 in Melbourne gegen Andy Roddick ( USA ) und 2009 in Paris gegen Novak Djokovic (Serbien) folgten bittere Niederlagen - so auch in diesem Jahr.

Die zweite Woche bei den vier Grand-Slam-Turnieren bringt der langjährigen deutschen Nummer eins kein Glück, gegen den früheren Finalisten Nishikori fehlte Kohlschreiber aber auch die Qualität. Die Mischung aus tiefem Slice, hohem Topspin und Winkeln, mit der Kohlschreiber seinen Davis-Cup-Kollegen Zverev erst genervt und dann entzaubert hatte, tat Nishikori nicht weh.

Nishikori hat auf alles eine Antwort

Was immer er auch versuchte, Nishikori hatte eine Antwort, beinahe wirkte es so, als wüsste der Japaner schon vor Kohlschreiber, welcher Schlag als nächstes kommt. Schon 2016 in Australien und im Mai in Rom war Kohlschreiber von Nishikori ausgespielt, oder wie er es selbst ausdrückt, "ganz schön verarztet" worden.