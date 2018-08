Petkovic verlor den ersten Satz gegen die letztjährige French-Open-Siegerin Ostapenko mit 4:6 und gewann den zweiten mit 6:4. Im dritten hatte sich beim Stande von 3:5 schon zwei Matchbälle gegen sich, wehrte diese aber ab. Auch beim Stand von 5:6 überstand sie einen weiteren Matchball, der vierte aber saß - Ostapenko gewann am Ende mit 6:4, 4:6, 7:5.

Siegemund verliert klar gegen Osaka

Laura Siegemund verpasste den Einzug in die zweite Runde ebenso und wartet damit weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier seit zwei Jahren. Die 30-Jährige aus Metzingen verlor gegen die an Position 20 gesetzte Japanerin Naomi Osaka nach 1:18 Stunden 3:6, 2:6.

Zuletzt hatte Siegemund 2016 in Flushing Meadows ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen, im Mai 2017 riss sie sich das Kreuzband im rechten Knie. Seitdem kämpft sie um den Anschluss an die Weltspitze, derzeit belegt sie Platz 146 im WTA-Ranking.

Görges, Witthöft und Maria in Runde zwei

Am Montag hatten Julia Görges (Bad Oldesloe), Carina Witthöft (Hamburg) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) für einen guten Start der deutschen Tennisspielerinnen in New York gesorgt. Görges trifft in der zweiten Runde am Mittwoch auf die Russin Jekaterina Makarowa, Witthöft ist gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) ebenso Außenseiterin wie Maria gegen Jelena Switolina (Ukraine).

Struff in nur drei Sätzen weiter

Jan-Lennard Struff zog als erster deutscher Spieler im Herreneinzel der US Open in die zweite Runde ein. Der Weltranglisten-58. aus Warstein setzte sich gegen Wildcard-Starter Tim Smyczek aus den USA nach 2:18 Stunden 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 durch und feierte seinen ersten Sieg in Flushing Meadows seit vier Jahren. Am Mittwoch bekommt es Struff mit Marco Cecchinato (Italien/Nr. 22) oder Julien Benneteau (Frankreich) zu tun.

Zum Auftakt am Montag waren Mischa Zverev (Hamburg), Peter Gojowczyk (München) und Florian Mayer (Bayreuth) ausgeschieden, insgesamt hatten sich neun deutsche Spieler für das Hauptfeld der US Open qualifiziert.

