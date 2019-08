Angelique Kerber ist auch bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die 31-Jährige verlor am Montag (26.08.2019) gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 5:7, 6:0, 4:6. Nach der Zweitrunden-Niederlage als Titelverteidigerin in Wimbledon war es die zweite herbe Grand-Slam-Enttäuschung binnen 53 Tagen und die dritte Auftaktpleite in Serie. 2016 hatte Kerber in Flushing Meadows den Titel gewonnen.

Deutliche Worte von Becker und Rittner

"Wenn jetzt nicht der Groschen gefallen ist, wann dann" , kritisierte Tennis-Legende Boris Becker nach der Partie mit Blick auf Kerbers ungelöste Trainerfrage bei Eurosport. "Ich kann nicht ganz verstehen, dass sie hier ohne Trainer angetreten ist. Alle Top-Ten-Spielerinnen haben hier einen Coach an ihrer Seite."

Barbara Rittner, Damen-Chefin im Deutschen Tennis Bund, sah es genauso: "Mit Coach hätte sie die Partie nicht verloren."

Die dreimalige Major-Siegerin hatte mit dem variantenreichen Spiel Mladenovics zunächst große Mühe. Im zweiten Satz ließ die frühere Top-10-Spielerin aber nach, unter anderem beeinträchtigt von Rückenbeschwerden, und verlor diesen glatt.

Doch Kerber konnte das Momentum nicht nutzen, Mladenovic biss sich im dritten Durchgang zurück ins Spiel und fügte der Kielerin im sechsten Duell die zweite Niederlage zu.

Kerber war in New York als erste deutsche Spielerin im Einsatz. Insgesamt sind beim letzten Major-Turnier des Jahres aus deutscher Sicht fünf Frauen und sechs Männer am Start.

Barty nur mit Mühe weiter

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty hat ein frühes Aus nur mit sehr viel Mühe abgewendet. Die Nummer zwei der Tennis-Welt setzte sich gegen Sarina Dijas aus Kasachstan mit 1:6, 6:3, 6:2 durch. Erst nach 1:41 Stunden machte Barty das Weiterkommen perfekt.

Hart kämpfen musste auch die an Nummer drei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova. Die Finalistin der US Open von 2016 rang ihre Landsfrau Tereza Martincova mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) nieder.

Stand: 26.08.2019, 21:44