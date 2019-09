Das an Nummer zwölf gesetzte deutsche Tennis-Doppel verlor am Donnerstag (05.09.2019) im Halbfinale gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien/Nr. 8) knapp mit 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).

Die Routiniers Granollers (33) und Zeballos (34) servierten sicher und mussten lediglich beim Stand von 3:3 im ersten Satz einen Breakball abwehren. Krawietz und Mies schlugen ebenfalls souverän auf, erst im Tiebreak wackelten sie.

Kleinigkeiten entscheiden

Auch im zweiten Satz dominierten die Aufschläger. Breakchancen gab es keine, also musste wieder der Tiebreak entscheiden. Das deutsche Duo führte zwar mit 5:3, gab dann aber vier Punkte in Folge ab und damit das Match aus der Hand.

Damit musten sich Krawietz und Mies trotz guter Leistung nach 1:41 Stunden geschlagen geben. Krawietz und Mies waren nach einem Zwischentief rechtzeitig zu den US Open wieder in Form gekommen. Zwischen dem Titelgewinn von Roland Garros und der ersten Runde in New York verloren sie acht von zehn Matches, darunter auch die Erstrunden-Partie in Wimbledon.

Chancen auf die ATP Finals

Dennoch machte das Duo einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals in London Mitte November. Im aktuellen Ranking liegen die beiden Deutschen auf Platz vier. Die besten acht Doppel des Jahres qualifizieren sich für die Veranstaltung in London.

Das Erreichen des Halbfinales in Flushing Meadows bringt ein Preisgeld von 175.000 Dollar (knapp 160.000 Euro).

red/sid/dpa | Stand: 05.09.2019, 21:28