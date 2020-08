Wie sich die Vorbereitung eines Weltranglisten-Ersten in Corona-Zeiten von, sagen wir, jener der Nummer 93 der Welt unterscheidet, wurde im Vorfeld der US Open so deutlich wie selten zuvor: Während der serbische Spitzenspieler Novak Djokovic entspannt im Garten seiner privat angemieteten Villa am Rande von New York City in der Sonne saß, musste sich der wenig bekannte Bolivianer Hugo Dellien nach einem positiven Corona-Test seines Fitnesstrainers in einem kleinen Hotelzimmer selbst isolieren und bangt um die Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier dieses Jahres, das eigentlich das letzte hätte sein sollen. Die Pandemie hat den Turnierplan auf den Kopf gestellt. Aber nicht nur das, auch die Unterschiede zwischen den Spielern haben sich verschärft.

Umso schöner, dass Djokovic, eben aus jenem paradiesischen Garten, selbst ganz offen darüber mit der "New York Times" sprach: Er wolle nicht arrogant klingen, sagte er da, aber "ich bin froh, hier sein zu können, denn ich habe das Hotel gesehen, in dem die meisten Spieler untergebracht sind. Es ist hart, in so einem kleinen Hotelzimmer zu sein, ohne das Fenster öffnen zu können."

Blase? Nein, danke

Zunächst wollte der amerikanische Tennisverband USTA alle Spieler gleichermaßen in einer Blase unterbringen, so wie das die nordamerikanische Basketball-Liga NBA momentan in Disney World macht, und nur eine Begleitperson pro Akteur zulassen, aber das ist wohl auch am Widerstand der Spitzenspieler gescheitert. Djokovic jedenfalls residiert nun mit drei Personen aus seinem Team im komfortablen Privathaus und nennt das "einen Segen" . Wer will es ihm verübeln?

Die Tenniswelt jedenfalls gräbt schon lange einen tiefen Graben zwischen den Besten und dem restlichen Feld. Während die Top-Gesetzten wie Djokovic von den Turnier-Veranstaltern oft von der Anreise bis zum Hotel alles alimentiert bekommen, muss ein Spieler wie Dellien, der bei den großen Turnieren gerade so ins Hauptfeld rutscht, seine Ausgaben selbst tragen - und geht anschließend mit einem Bruchteil des Geldes nach Hause. Zum Vergleich: Dellien hat im Corona-Jahr 2020 mit gut 106.000 Dollar knapp ein Vierzigstel der 4.410.00 Dollar des ungeschlagenen Djokovics verdient. Wer denkt, das sei immer noch genug, dem sei gesagt: Er muss davon als Solounternehmer Steuern, Trainergehälter, Reisen und Unterkünfte bezahlen.

Ungleiche Verteilung

"Gerade mal die Top-100 können sich ein anständiges Leben leisten - das ist ein Warnsignal" , erklärte unlängst der kanadische Spieler Vasek Pospisil. Und der Australier John Millman, der schon Legende Roger Federer besiegt, zeitweise aber einen Nebenjob zum Tennis hatte, twitterte: "Braucht es erst eine globale Pandemie, um zu bemerken, dass wir das Geld vielleicht besser verteilen sollten?”"

Weiterhin tut sich jedoch wenig. Fast 90 Prozent der Spieler mussten während der spielfreien Zeit ihre Teammitglieder, also Trainer, Physios, Hitting-Partner, freistellen, schätzt Tennistrainer Daniel Vallverdú im "New Yorker". Die großen Turniere laufen zwar jetzt wieder an, aber gerade bei den unteren Spielserien (Challenger, Future) sind viele Fragen offen. "Die Zahl wird drastisch nach unten gehen" , meint US-Tennisexperte Mike Cation. Sponsoren und Geld werden in Zukunft noch knapper.

Egoistische Mentalität

Der Wille zur faireren Verteilung fehlt insbesondere bei den Top-Spielern, die vom System profitieren, was Aussagen des Österreichers Dominic Thiem zeigten. "Ich würde nicht einsehen, warum ich solchen Leuten Geld schenken sollte" , sagte er im April: "Keiner von uns Top-Leuten hat das geschenkt bekommen. Wir mussten uns alle hochkämpfen."

Da zeigt sich eine egoistische Mentalität, die für den Einzelsport Tennis so typisch wie erfolgsfördernd ist und die Ereignisse während der Corona-Krise spiegelt: Djokovic feierte ausgelassen auf seiner Adria-Tour - mit Folge zahlreicher Infizierter. Der deutsche Top-Spieler Alexander Zverev verbrachte seine selbstauferlegte Quarantäne bei einer Party in Monte Carlo, und ausgerechnet "Bad Boy" Nick Kyrgios schimpfte als moralische Instanz: "Mich kotzt diese Tennis-Welt an".

Zahlreiche Absagen

Dass jetzt auch die Meinungen zur Austragung der US Open weit auseinander gehen, zeigt schon ein Blick aufs Teilnehmerfeld. Zahlreiche Akteure haben in den vergangenen Wochen abgesagt, allen voran die beiden Titelverteidiger Rafael Nadal und Bianca Andreescu. Nadal schrieb auf Twitter: "Die Situation ist weltweit sehr kompliziert und es sieht so aus, als hätten wir es nicht unter Kontrolle."

Das Reisen ist das größte Problem, Distanz gibt es auf dem Tennisplatz ja eigentlich genug. Sportlich hat Djokovic sehr gute Chancen auf seinen 18. Grand-Slam-Sieg, was ihn näher an die Konkurrenten Federer (20) und Nadal (19) heranbringen würde. Bei den Frauen fehlen gleich sieben Top-10-Spielerinnen, darunter die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. "Das kann man kein Grand-Slam-Turnier mehr nennen" , sagte Ex-Spielerin Marion Bartoli.

Umfassendes Sicherheitskonzept

Die USTA hat zwar ein umfassendes Sicherheitskonzept vorgelegt, das sinnvolle Vorschriften macht, allerdings tauchen schon im ersten Fall des Bolivianers Dellien Fragen auf: Weil sein Testergebnis negativ ist und er sich nicht mit seinem Trainer ein Zimmer teilte (nur dafür sieht das Konzept ursprünglich eine Quarantäne vor), überlegen die Organisatoren jetzt, die ihm trotzdem auferlegte Quarantäne auf zehn (statt 14) Tage zu verkürzen, sodass er bei den US Open antreten kann.

Auch die vorzeitigen Absagen des Wheelchair-, Mixed- und Junior- sowie die Reduzierung der Doppel-Wettbewerbe sorgten für Ärger bei den betroffenen Spielern. "Das ist für mich kein Slam. Das fühlt sich falsch an" , schrieb Doppel-Spezialistin Gaby Dabrowski in einem ausführlichen Statement. Auch die Qualifikation findet nicht statt - all diese Maßnahmen gehen zu Lasten der (finanziell) schwächeren Spieler. Die Rollstuhl-Spieler bekommen nach lautstarken Diskriminierungsvorwürfen jetzt doch einen Wettkampf.

Zukunft offen

Damit ist nur das Bild vor den US Open skizziert. Wie es danach weitergeht, zeigt ein Blick auf den vorläufigen Turnierkalender: Kitzbühel, Rom, Hamburg, Paris. Die French Open, das in diesem Jahr dritte Grand-Slam-Turnier, soll nur zwei Wochen nach dem US-Restart stattfinden. Der Alleingang des französischen Tennisverbandes bei der terminlichen Umverlegung in den Herbst (normalerweise finden die French Open im Frühjahr statt) passt ins Bild und birgt weiteren Diskussionsstoff. Die Top-Spieler dürfte vor allem der Wechsel des Belags auf Sand beschäftigen, viele anderen Akteure jenseits der Top-100 haben sicher auch ihre sportliche Existenz und Gesundheit im Kopf.

Stand: 24.08.2020, 12:24