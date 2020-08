In Abwesenheit von Roger Federer und Rafael Nadal soll zumindest Djokovic den umstrittenen US Open den nötigen Glanz verleihen. Der Weltranglistenerste aus Serbien gab am Donnerstag seine Zusage für das Grand-Slam-Turnier in New York bekannt. Die US Open sollen trotz der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer vom 31. August bis zum 13. September stattfinden.

"Es war keine einfache Entscheidung mit all den Hindernissen und Herausforderungen, aber die Aussicht, wieder an einem Wettbewerb teilzunehmen, reizt mich sehr" , schrieb Djokovic in einer Mitteilung. Schon am Samstag werde er in New York ankommen und dann bei den Western und Southern Open (ab 22. August) teilnehmen, die als Generalprobe ebenfalls in Flushing Meadows stattfinden. Seine beiden größten Rivalen werden dort allerdings fehlen.