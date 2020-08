Jan-Lennard Struff über das Leben in der Bubble in New York

sportschau.de: Herr Struff, halten Sie sich gerade in ihrer eigenen Suite im Inneren des Artur-Ashe-Stadions auf?

Jan-Lennard Struff: Nein, da bin ich leider noch nicht. Ich bin noch in einem der beiden Turnier-Hotels, habe gerade gefrühstückt und fahre um 11 Uhr Ortszeit auf die Anlage, um mit Alexander Zverev zu trainieren.

Die gesetzten Spieler bei den Herren und Damen haben in der Corona-Blase auf der Anlage der US Open im Inneren des Centre Courts eine eigene Suite – dort wo eigentlich die Werbepartner oder Besserverdiener sitzen. Für einen Spieler wie Sie, der sich nach oben gearbeitet hat, muss das Neuland sein.

Struff: Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Es macht die Umstände für mein Team und mich so viel einfacher, weil wir uns zurückziehen können. Dieses Privileg haben die Gesetzten und ehemalige Turniersieger. Ich habe beispielsweise die Suite der "New York Times". Dort haben wir eine Massagebank, ein Sofa, einen Kühlschrank, ein eigenes Bad. Das ist überragend. Wenn das Turnier losgeht, können wir von dort Matches schauen aus der Box. Privat für sich zu sein und nicht auf der Anlage warten zu müssen, ist in diesen Pandemiezeiten ein Privileg.

Sie haben diesen Status beim Masters-Turnier von Cincinnati bestätigt, mit Alex de Minaur, Denis Shapovalov und David Goffin drei Top-30-Spieler besiegt und ihr erstes Viertelfinale auf diesem Niveau erreicht. Warum sind sie nach sechsmonatiger Pause so gut gestartet?

Struff: Selbstverständlich ist das nicht. Auch ich wusste nicht ganz, wo ich stehe, und vor dem Turnier hätte ich auch nur zwei von diesen Siegen sofort unterschrieben. Zunächst spielen nach der langen Pause die Umstände eine Rolle; es ist wieder alles neu, und man muss sich darauf einstellen: die Reise, ein anderes Land, die Zeitumstellung, die Hitze. Das hat sehr gut geklappt.

Sie waren vor der Pause schon ordentlich drauf. Wie haben Sie das halbe Jahr denn konkret genutzt?

Struff: Ich war die ersten Wochen nur bei meiner Familie. Nach einiger Zeit habe ich mit meinem Team als Kaderathlet eine Sondergenehmigung erhalten, um in einer Halle am Bundesstützpunkt in Kamen trainieren zu können. Das habe ich aber in Absprache mit meinem Trainer Carsten Arriens sehr moderat gehalten. Wir haben maximal dreimal die Woche trainiert. Dafür habe ich fitnesstechnisch sehr viel gemacht, habe mir aus dem Fitnessstudio einen eigenen Hometrainer geholt. Ich habe dann einen klaren Plan verfolgt. Als normales Training wieder möglich war, haben wir die Intensität hochgeschraubt und es gnadenlos durchgezogen. Wir haben spielerisch und körperlich Substanz aufgebaut, viel spieltaktisch gearbeitet.

Haben Sie während der Pandemie auch etwas über sich persönlich gelernt?

Struff: Ich habe es geliebt, bei meiner Familie sein zu dürfen, war die ganze Zeit bei meinem Kleinen. Ich vermisse meine Freundin und mein Kind auch jetzt. Ich konnte während der Coronazeit alle Entwicklungsschritte unseres Sohnes hautnah mitverfolgen. Ich habe gesehen, wie er anfing zu laufen. Normalerweise wäre ich zu diesem Zeitpunkt auf einem Turnier gewesen und hätte das dann via Facetime nur gesehen. So konnte ich das erleben. Es war ein Ausblick auf die Zeit nach der Karriere, auf die ich mich freuen kann. Trotzdem hat es mir gefehlt, auf ein Ziel, auf einen Wettkampf hinzuarbeiten.

Alle Spieler mussten bis vier Tage vor dem Masters-Turnier anreisen, wurden zweimal getestet (und seitdem alle vier Tage) und dürfen sich nur in den beiden vom Turnier gemieteten Hotels und auf der Anlage bewegen. Wie kommen Sie mit diesen Umständen zurecht?

Struff: Bisher ganz gut. Der amerikanische Verband hat bei der Organisation einen super Job gemacht. Es war nicht leicht, das so zu organisieren. Ich bin glücklich, dass wir unter diesen Umständen gleich zwei Turniere spielen können. Ich bin montags angereist, wurde getestet und hatte nach 18 Stunden bereits das negative Ergebnis auf dem Handy. Andere Spieler mussten bis zu 30 Stunden auf dem Hotelzimmer warten. Andere Dinge sind schwierig. Nachdem ich gegen Novak Djokovic ausgeschieden bin, hatte ich einen freien Tag und wusste nicht so recht, was ich machen soll.

Die Verantwortlichen haben als Ablenkung einiges organisiert, nennen es selbst das "Manhatten Project": Viedeospielecenter, Golfsimulator, Foodtrucks vor dem Hotel. Wie ist das für Sie?

Struff: Das ist alles in dem anderen Hotel. Ich bin in dem zweiten untergebracht. Das erste Hotel ist viel voller mit Spielern. Da war ich nur am ersten Tag und zu den Tests. Dort gibt es auch einen Raum mit Erholungsmöglichkeiten für uns Spieler, den ich genutzt habe. Bei mir im Hotel ist es ein bisschen ruhiger. Wir haben davor eine kleine Area mit ein bisschen Rasen. Das läuft fast ein wenig paradiesisch ab. Als ich da abends gesessen habe, habe ich Glühwürmchen beobachtet und einen kleinen Hasen gesehen und Eichhörnchen. Aber diese Fläche ist auf knapp 20 Meter begrenzt - da steht dann ein Schild, auf dem steht, dass man vom Turnier ausgeschlossen wird, wenn man weiterläuft.

Wird auf der Anlage in New York auf Doping getestet?

Struff: Nach dem Viertelfinale gegen Djokovic musste ich zum Test. Von Seiten des Weltverbandes ITF hieß es, dass wir für Tests bereitstehen müssen. Die Bürokratie des Tests an sich läuft elektronisch ab mit einem Tablet, das abgewischt wird. Während der Probe an sich musste ich Handschuhe anziehen und natürlich alle Hygienemaßnahmen einhalten.

Es war eine sehr ereignisreiche Woche für das Welttennis. Naomi Osaka sorgte mit einem Verzicht auf ihre Halbfinalteilnahme aufgrund der Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA dafür, dass die Tennisverbände das gesamte Turnier für einen Tag unterbrachen. Wie fanden Sie das Vorpreschen von Osaka?

Struff: Ich unterstütze ihr Vorgehen total. Auf diese Zustände muss hingewiesen werden. Ich finde es schlimm, dass Menschen mit anderer Herkunft, anderen Wurzeln so behandelt werden. Ich kann das einfach nicht verstehen. Deswegen war es gut, dass Naomi Osaka vorangegangen ist, und die Verantwortlichen nachgezogen haben. Ich habe den allergrößten Respekt vor ihr. Jetzt gab es natürlich wieder Leute, die gesagt haben, dass das übertrieben war, oder dass ein Tag Pause ja nichts ändert. Ich finde sehr wohl, dass es ein starkes Zeichen war und es immer etwas bringt. Ich verfolge die NBA als Fan auch und fand deren Verzicht beeindruckend.