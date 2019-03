Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Masters in Indian Wells für eine Überraschung gesorgt. Der 35-Jährige aus Augsburg setzte sich gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic mit 6:4 und 6:4 durch und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Kohlschreiber auf den Franzosen Gael Monfils. Für den 39. der Weltrangliste war es erst der zweite Sieg im zehnten Duell mit dem Serben.

Regenpause macht keine Probleme

Kohlschreiber ließ sich auch von einer Regenpause nicht beeindrucken und zeigte im Anschluss eine starke Leistung. Für Djokovic war es das erste Turnier nach seinem Erfolg bei den Australien Open.

"Es ist ein ganz besonderer Moment", sagte Kohlschreiber. "Sicher, gegen die Top-Spieler anzutreten, ist immer ein Vergnügen, aber in der Regel schlagen sie dich. Heute gegen Novak als Nummer eins und topgesetzten Spieler war es ein unglaublicher Sieg für mich."

Kerber schon im Viertelfinale

Angelique Kerber ist derweil bereits ins Viertelfinale von Indian Wells eingezogen. Die 31 Jahre alte Kielerin setzte sich am Dienstag in 1:43 Stunden mit 6:1, 4:6, 6:4 gegen die an Nummer neun gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka durch. Es war das erste Duell der beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour.

In der nächsten Runde des stark besetzten Hartplatzturniers in Kalifornien trifft die Weltranglisten-Achte Kerber auf die Amerikanerin Venus Williams. Die 38-Jährige hatte sich zuvor gegen Mona Barthel (28) aus Neumünster mit 6:4, 6:4 durchgesetzt.

