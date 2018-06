Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg unterlag am Dienstag (05.06.2018) klar mit 4:6, 2:6 und 1:6. Während des Spiels griff er sich wiederholt an die Rückseite des linken Oberschenkels. Für den Österreicher Thiem ist es die dritte Halbfinal-Teilnahme bei den French Open in Serie.

Thiem trifft im Halbfinale entweder auf den früheren Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien, der 2016 nach vielen Anläufen die French Open gewann, oder den italienischen Außenseiter Marco Cecchinato.

Oberschenkel zwickt schon im ersten Satz

Schon im dritten Spiel des ersten Satzes griff sich Zverev zum ersten Mal an die Rückseite des linken Oberschenkels. Zum 3:4 verlor der 21-Jährige seinen Aufschlag, nach 39 Minuten beendete Thiem mit einem Ass den Satz.

Im zweiten nahm er Zverev zum 2:1 erneut das Service ab und ließ seinen Kontrahenten im insgesamt siebten Duell der beiden laufen. Thiem verteilte die Bälle auf dem vom stundenlangen Regen des Morgens schweren Platz in die Ecken und spielte Stopps. Auch beim erneuten Aufschlagverlust zum 1:4 griff sich Zverev an die schmerzende Stelle und nahm sich beim Seitenwechsel eine Auszeit zur Behandlung.

Thiem bleibt zielstrebig

Seinem immensen Kampfgeist während der Ballwechsel tat die Blessur zwar keinen Abbruch, doch die Zahl der Fehler war einfach zu hoch. Insgesamt hatte er in den vier Matches zuvor schon zwölf Stunden auf dem Platz gestanden, Thiem dagegen zweieinhalb Stunden weniger. "Er ist einer der fittesten Jungs auf der Tour, aber selbst für ihn ist es hart, drei Fünfsatzmatches in Serie zu bestreiten" , sagte der Sieger später nach Spielende: "Ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder aufeinandertreffen. Wenn wir beide bei 100 Prozent sind, wird das für alle nochmal interessanter."

Thiem brachte nach einem Aufschlag, den Zverev ins Aus returnierte, nach nur 1:14 Stunden auch den zweiten Satz unter Dach und Fach. Zverev verließ mit gesenktem Kopf den Court Philippe Chatrier und schaute kopfschüttelnd und ratlos in Richtung seiner Box.

Besserung trat nicht mehr ein, als er auf den Platz zurückgekehrt war. Zverev kassierte das nächste Break und war sich da wohl schon längst bewusst, dass er die ungleiche Auseinandersetzung nicht mehr würde gewinnen können. Immerhin wollte er sich zwei Jahre nach der Drittrunden-Niederlage gegen Thiem nicht kampflos geschlagen geben, doch an eine Wende war nicht zu denken. Nach 1:50 Stunden durfte diesmal wieder der Weltranglisten-Achte aus Österreich jubeln.

Keys erste Halbfinalistin bei den Damen

Bei den Damen steht US-Open-Finalistin Madison Keys steht erstmals im Halbfinale der French Open. Die Amerikanerin gewann am Dienstag in Paris 7:6 (7:5), 6:4 gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan. Gegnerin am Donnerstag ist entweder US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA oder die Russin Darja Kassatkina.

Angelique Kerber trifft in ihrem Viertelfinale am Mittwoch auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien. Außerdem stehen sich dann die Russin Maria Scharapowa und die Spanierin Garbiñe Muguruza gegenüber.

red/dpa/sid | Stand: 05.06.2018, 16:10