Oscar Otte? Nein, gestand Roger Federer, "habe ich nie gehört". Für Oscar Otte, der in Köln geboren wurde und für Rot-Weiß Köln spielt, ist das nicht so schlimm. "Ich freu' mich mega, das ist der beste Spieler aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten, er ist seit Jahren mein Idol", sagte Otte bei WDR 2. Ganz so ahnungslos, wie er sich gab, war Federer allerdings doch nicht, als er nach seinem Gegner in der zweiten Runde gefragt wurde. "Rechtshänder und beidhändige Rückhand", wusste er.

Roger Federer gegen Oscar Otte in der 2. Runde der French Open am Mittwoch (29.05.2019) - ein ungleiches Duell. Aber der 25 Jahre alte Kölner sagt: "Ich werde mich auf mein Spiel fokussieren. Ich weiß, dass alles möglich ist, wenn ich einen sehr guten Tag hab und er vielleicht nicht so einen guten."

Otte kam als "Lucky Loser" ins Hauptfeld

In der zweiten Runde der French Open erfüllt sich Otte den großen Traum. In der Qualifikation hatte er nach zwei Siegen gegen James Ward (Großbritannien) und Stefano Napolitano (Italien) gewonnen, ehe er gegen Guillermo Garcia Lopez verlor - das Turnier war eigentlich zu Ende.