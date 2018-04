Auch vor Top-Favorit Tschechien ist den deutschen Tennis-Damen nicht bange. Vier Jahre nach dem verlorenen Fed-Cup-Finale von Prag wollen sich die Gastgeberinnen am Wochenende in Stuttgart die nächste Titelchance erhalten. Der kniffligen Halbfinal- Herausforderung gegen die starken Tschechinnen ist sich die Auswahl um Angelique Kerber und Julia Görges zwar bewusst. Dennoch geht das Team voller Zuversicht in das Duell.

"Ich bin guter Dinge, dass wir bestehen können" , sagte Teamchef Jens Gerlach: "Es sind zwei Klasse-Mannschaften, die sich aus meiner Sicht auf Augenhöhe befinden."

" Interessant und spektakulär "