Andreas Mies (r.) und Kevin Krawietz mit dem Pokal.

Die Szene nach dem Matchball ging um die Welt. Ihr Sieg bei einem Grand Slam, der erste eines deutschen Doppels seit den Erfolgen 1937 in Paris und New York von Gottfried von Cramm und Henner Henkel, kommt aus dem Nirgendwo und einer Sensation gleich. Krawietz und Mies spielen erst seit eineinhalb Jahren zusammen, sie haben sechs Titel auf der zweitklassigen Challenger-Tour gewonnen und im Februar in New York zum ersten mal auf der ATP-Tour.

" Wussten, dass wir Zeug zu einem Grand-Slam-Sieg haben "