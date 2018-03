Das bestätigte der spanische Kapitän Sergi Bruguera auf einer Pressekonferenz am Dienstag (27.03.2018). Das Spiel wird vom 6. bis 8. April in der 10.600 Zuschauer fassenden Stierkampfarena "Plaza de Toros" in Valencia auf einem eigens angelegten Sandplatz ausgetragen. Gemeinsam mit "Rafa" Nadal stehen Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, David Ferrer und Feliciano Lopez im spanischen Aufgebot.

Erster Auftritt seit September 2016

Für den 16-maligen Grand-Slam-Gewinner Nadal wird es der erste Auftritt im Davis Cup seit September 2016, als Spanien durch ein 5:0 in Neu Delhi gegen Gastgeber Indien den Klassenerhalt in der Weltgruppe sicherstellte. Im Februar waren die Spanier auch ohne Nadal durch ein 3:1 gegen Großbritannien ins Viertelfinale eingezogen. Deutschland hatte sich in Australien ebenfalls mit 3:1 durchgesetzt und damit erstmals seit vier Jahren wieder die Runde der letzten acht Teams erreicht.