Erhoffter Neustart beim "Happy-Slam"

Sie habe sich sehr gefreut auf dieses für sie immer noch besondere Turnier, versicherte Kerber. Mit dem Triumph in Melbourne vor fünf Jahren, ihrem ersten Grand-Slam-Sieg und dem ersten Major-Triumph einer deutschen Spielern nach Steffi Graf, war ja ihr Stern aufgegangen.

Die Aussicht, nach dem von Corona gezeichneten Tennisjahr in Melbourne zu spielen, erstmals auch wieder vor Fans, sei eine "Extra-Motivation“ gewesen, sagte Kerber, die schon vor Ausbruch der Pandemie mit fehlender Konstanz und Verletzungen zu kämpfen hatte. Seit dem Wimbledonsieg 2018 hatte Kerber kein Turnier mehr gewonnen. Die Australian Open sollten für die frühere Weltranglistenerste auch der erhoffte Neustart werden.

Doch der Plan, mit einem guten Abschneiden beim "Happy-Slam" auch möglichst viel Zuversicht fürs komplette Tennis-Jahr zu schöpfen, ging gründlich daneben. Stattdessen verlässt sie Melbourne nun mit jeder Menge schlechter Erinnerungen im Gepäck: " Wenn ich es vorher gewusst hätte, dass ich in den harten Lockdown muss und zwei Wochen lang nicht auf den Platz darf. Dann hätte ich es mir wohl noch einmal überlegt, ob ich überhaupt hierhin fliegen soll. "

Gedanken ans mögliche Karriereende

Die Sinnfrage kam bei Deutschlands bester Tennisspielerin zuletzt immer mal wieder auf, nachdem sie im vergangenen September die Saison nach der Erstrundenniederlage bei den French Open frühzeitig beendet hatte. Während der folgenden, erneut monatelangen Pause der Tennis-Tour, äußerte sich auch Kerber nachdenklich: Erstmals seit langem habe sie auch das Leben abseits der Tour schätzen gelernt, sagte die 33-Jährige in einem dpa-Interview. Auf die Frage, ob 2021 womöglich das letzte Jahr ihrer Tennis-Karriere werden könnte, wollte sie nicht konkreter werden - verriet aber, dass auch sie den Gedanken daran schon gehabt habe.

In Melbourne ließ sich die an Nummer 23 gesetzte Kerber nun erneut von einer entschlossen auftretenden Gegnerin überraschen, die im Ranking auf Platz 66 steht und bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie über die dritte Runde hinausgekommen ist. "Ich habe sie noch nie so stark spielen sehen" , gab sie hinterher zu.

Die Suche nach der alten Kerber

Ähnliches war auch bei ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open zu besichtigen gewesen, als sie gegen die Slowenin Kaja Juvan, Nummer 103 der Weltrangliste, vollkommen neben sich stand und ebenfalls in zwei Sätzen scheiterte. Bei den US Open hatte Kerber es immerhin ins Achtelfinale geschafft, fand dort aber kein Mittel gegen die druckvolle US-Amerikanerin Jennifer Brady.

Dabei war gerade dies Kerbers große Stärke zu ihren besten Zeiten: die passende Antwort auf die Gegnerin zu finden, die Fähigkeit, sich selbst wieder aus dem Loch zu graben, auch in schwierigen Matches. Kerbers Spiel lebte immer von ihrem Kampfgeist und der großen Widerstandskraft, so schaffte es die zwischenzeitlich beste Defensivspielerin der Tour auch an die Spitze der Weltrangliste.

Hoffen auf alten Erfolgstrainer Beltz

Diese verloren gegangenen Tugenden sollte Torben Beltz wieder ausgraben, ihr früherer Erfolgstrainer, mit dem sie seit vergangenem Juli wieder zusammenarbeitet. Mit Beltz als Coach hatte sie 2016 auch ihren Premierensieg in Melbourne gefeiert - und war danach gemeinsam mit ihm zum obligatorischen Jubelsprung in den nahegelegenen Yarra River gehüpft. Der Trainer kennt Kerber schon seit ihrer Zeit als Jugendspielerin, ihm traut man am ehesten zu, das Spiel der zuletzt grüblerisch wirkenden Kerber wiederzubeleben.

Bittere Standortbestimmung

Auf einen gemeinsamen, erneuten Triumph in Melbourne werden die Fans aber mindestens ein Jahr warten müssen. Erst einmal muss Kerber das bittere Aus in der ersten Runde verarbeiten. Sie wisse noch nicht, wie die nächsten Pläne aussehen, sagte sie zum Abschied aus Melbourne und ging mit sich hart ins Gericht. "Ich weiß, wo ich stehe. Ich habe in der ersten Runde verloren."

red/dpa | Stand: 08.02.2021, 14:03