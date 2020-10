ATP in Köln: Otte überrascht Struff im Auftaktmatch

Otte happy - Struff frustriert

"Ich war total aufgeregt. Das ist die geilste Halle. Hier war ich auf Konzerten, nun habe ich selbst hier gespielt", sagte der 27 Jahre alte Otte im WDR Fernsehen: "Meine Freundin war da, meine besten Freunde, nur Mama und Papa haben es leider nicht geschafft. Aber es hat ja auch ohne sie gereicht. Ich bin happy, dass ich noch eine Weile hierbleiben darf."

Struff war dagegen frustriert. "Das war der langsamste Hartplatz, auf dem ich je gespielt habe" , sagte der 30-Jährige: " Und es hat einfach vieles nicht gepasst, ich habe viele leichte Fehler gemacht." Da er ab kommenden Montag auch beim zweiten Turnier in Köln antreten will, weiß der Sauerländer nun nicht genau, wie er die Woche verbringt: "Wahrscheinlich werde ich nach Hause fahren. Aber dann muss ich wieder rein in die Bubble. Und ich würde gerne auf diesem Platz noch etwas trainieren."

Mischa Zverev souverän

Im Anschluss überwand auch Mischa Zverev seine Auftakthürde. Gegen den Australier John Millman setzte sich der Hamburger mit 6:1, 6:4 durch. Zverev ist in der Weltrangliste inzwischen nur noch auf Rang 268 und damit 224 Plätze hinter Millman notiert. In der zweiten Runde trifft der 33-Jährige auf den an Position sechs gesetzten Polen Hubert Hurkacz, der Marc Polmans (Australien) ausschaltete (6:2, 7:5).

Zverevs jüngerer Bruder, der topgesetzte US-Open-Finalist Alexander Zverev, genießt in der ersten Runde ein Freilos und greift erst am Donnerstag ins Geschehen ein.

Stand: 12.10.2020, 20:08