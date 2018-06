Halle - Zverev kassiert herbe Pleite

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) ist gleich zum Auftakt beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen nach einer enttäuschenden Leistung ausgeschieden. Der 21 Jahre alte Weltranglistendritte war am Dienstag (19.06.2018) beim 1:6, 4:6 gegen Borna Coric (Kroatien) chancenlos und verlor im vierten Vergleich mit dem gleichaltrigen Weltranglisten-34. schon zum dritten Mal. Nach 85 Minuten verwandelte Coric seinen vierten Matchball.

Der 34-Jahre alte Kohlschreiber setzte sich gegen den Ungarn Marton Fucsovics durch, der beim Stand von 4:6, 6:3, 2:1 für den Deutschen verletzt aufgeben musste. "Das Match war hart umkämpft. Es war auf jeden Fall eine Steigerung. Es war sehr schade, dass das Match so zu Ende geht. So will man nicht gewinnen" , sagte Kohlschreiber.

Auch Florian Mayer hat seine Partie gewonnen. Der 34-Jährige gewann beim überraschend deutlichen 6:2, 6:2 gegen den Franzosen Richard Gasquet erst sein zweites Hauptfeldmatch in diesem Jahr auf der ATP-Tour. In der Runde der letzten 16 der Wimbledon-Generalprobe trifft Kohlschreiber, der 2011 in Halle triumphiert hatte, auf Matthew Ebden aus Australien.

Mayer bekommt es bei seinem letzten Auftritt bei den Gerry Weber Open entweder mit Andreas Seppi oder Matteo Berretini (beide Italien) zu tun. Der Halle-Sieger von 2016 beendet nach den diesjährigen US Open seine Karriere.

Federer ohne Mühe

Roger Federer (Schweiz) hat seine Auftaktpartie problemlos gewonnen. Der 36 Jahre alte Weltranglistenerste siegte in der ersten Runde gegen den Slowenen Aljaz Bedene 6:3, 6:4 und feierte seinen 17. Erfolg auf Rasen in Serie. Im Achtelfinale der Wimbledon-Generalprobe trifft der Halle-Rekordsieger (neun Titel) auf den Franzosen Benoit Paire.

Mischa Zverev scheiterte dagegen als vierter Deutscher in der ersten Runde. Der 30 Jahre alte Hamburger unterlag dem acht Jahre jüngeren Russen Karen Chatschanow 6:7 (5:7), 3:6.

Am Montag waren Lokalmatador Jan-Lennard Struff (Warstein), Maximilian Marterer (Nürnberg) und Matthias Bachinger (München) in der ersten Runde in Halle ausgeschieden.

Stand: 19.06.2018, 15:29