ATP Cup - alles zum neuen Tennis-Wettbewerb

Gerade einmal eineinhalb Monate nach der Davis-Cup-Endrunde in Madrid steht also bereits das nächste Team-Format an. Der ATP Cup löst den traditionsreichen Hopman Cup im Terminkalender ab. Dort hatten ein Spieler und eine Spielerin die Farben ihres Landes vertreten. Nun sind die Herren unter sich und die Damen müssen noch ein paar Tage warten, ehe ihre WTA -Saison mit den Turnieren in Shenzhen, Brisbane und Auckland beginnt.

Was genau ist der ATP Cup?

Der ATP Cup ist ein Teamwettbewerb, der von der Herrenorganisation ATP gemeinsam mit dem australischen Tennis-Verband organisiert wird. Nach dem Davis Cup und dem Laver Cup ist der ATP Cup der dritte Wettbewerb dieser Art.

Wann und wo wird gespielt?

Gespielt wird vom 3. bis 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney, jeweils auf Hartplatz. Nach der Gruppenphase finden die K.o. -Spiele um den Titel nur noch in Sydney statt.

Wer ist dabei?

24 Länder nehmen an der Premiere des Wettbewerbes teil. Fast alles, was Rang und Namen hat, ist in Australien dabei. Nur die Schweiz mit Superstar Roger Federer ist nicht vertreten, weil der Routinier lieber noch etwas mehr Zeit mit der Familie verbringt. Auch Andy Murray und Japans Nummer eins, Kei Nishikori, fehlen. Beide sind verletzt. Rafael Nadal wird nun sechs Wochen, nachdem er Spanien in Madrid zum Gewinn des Davis Cups geführt hat, schon wieder für sein Heimatland spielen. Auch Novak Djokovic ist für Serbien dabei.

Gegen wen muss das deutsche Team ran?

Deutschland trifft in Brisbane in Gruppe F auf Gastgeber Australien, Griechenland und Kanada.

Wer spielt für Deutschland?

Anders als bei der Davis-Cup-Endrunde in Madrid ist Alexander Zverev in Australien dabei. Neben der deutschen Nummer eins gehören Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Andreas Mies zur Mannschaft, die von Tennis-Legende Boris Becker betreut wird. Der Spitzenspieler der jeweiligen Mannschaft durfte sich den Kapitän aussuchen und Zverev bat Becker, die Rolle zu übernehmen. Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist auch vor Ort.

Wie ist der Modus?

Jede Partie besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel zum Abschluss, die jeweils über Zwei-Gewinn-Sätze gespielt werden. Es gibt sechs Vierergruppen. Die Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Format des ATP Cups entspricht dem des World Team Cups, der zwischen 1978 und 2012 im Düsseldorfer Rochusclub stattfand.

Worum geht es beim ATP Cup überhaupt?

Neben dem Titel für das gesamte Team können die Spieler auch Punkte für die Weltrangliste sammeln. Die Punkte werden nach einem recht komplizierten Schlüssel verteilt, maximal kann ein Spieler 750 Punkte holen. An Preisgeld werden insgesamt 22 Millionen Australische Dollar (rund 14 Millionen Euro) ausgeschüttet.

Welche Rolle spielen die Buschfeuer?

Die anhaltenden schweren Buschfeuer in Australien haben womöglich Auswirkungen auf den ATP Cup. "Wir haben ausreichend medizinisches Personal auf der Anlage" , sagte Turnierdirektor Tom Larner. Die Organisatoren sind vor allem besorgt über die Rauchentwicklung und die daraus resultierende Luftverschmutzung. Bei widrigen Bedingungen müssten deshalb Spielabbrüche und Verschiebungen durchaus in Erwägung gezogen werden, so Larner.

