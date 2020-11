Nachdem das aufgrund der Corona-Pandemie auf sechs Monate verkürzte Tennisjahr für Alexander Zverev am Freitag (20.11.2020) mit einer Zwei-Satz-Niederlage gegen Novak Djokovic bei den ATP Finals in London am 3. Spieltag der Gruppenphase beendet war, brauchte der Deutsche für seine Bilanz nur einen Satz: "Aus meinem Jahr kann man eigentlich einen Film machen."

Da Zverev 2020 keine ganz großen Titel gewonnen hat, lässt das schon erahnen, dass es in so einem Machwerk nicht nur um Sport gehen würde. Dabei lesen sich die sportlichen Zahlen zunächst einmal gar nicht so schlecht.

Zwei Titel und Grand-Slam-Erfolge

28 seiner 39 Matches hat der 23-Jährige in diesem Jahr auf der Profi-Tour gewonnen und dabei zwei Turniersiege geholt. Halb so viele Spiele wie im Vorjahr, doppelt so viele Turniersiege. Dazu erreichte er bei den Australian Open das Halbfinale und bei den US Open das Endspiel, wo er bei der Fünfsatz-Niederlage gegen Dominic Thiem dicht am lang ersehnten Major-Erfolg war.

Zverev wird das Jahr als Nummer sieben der Welt beenden und steht damit seit Sommer 2017 ununterbrochen in den Top Ten. So weit, so schön - vor allem für einen 23-Jährigen.

Zwischen Leichtigkeit und Verzweiflung

Aber es gibt eben auch die andere Seite des Alexander Zverev. Sportlich fehlt es nach wie vor an der Konstanz, die Branchenführer wie Novak Djokovic, Rafael Nadal oder jetzt auch Dominic Thiem an den Tag legen. In starken Phasen, wie die zwölf Siege in Serie, in die auch die beiden Turniererfolge im September Köln fielen, spielt er alle Konkurrenten an die Wand.

Rafael Nadal fertigte er beim Masters-Turnier in Paris im Halbfinale in zwei Sätzen ab. Wenn der Aufschlag kommt, die Rückhand passt, wirkt bei Zverev auch gegen Topleute alles leicht. Aber dann kommen wieder andere Phasen. Doppelfehler häufen sich, scheinbar einfache Schläge misslingen. Dann hadert Zverev schnell, bringt sich mit Schimpftiraden immer weiter aus dem Rhythmus.