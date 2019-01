Im Vorfeld dieses ersten großen Tennis-Turniers des Jahres wirkte Alexander Zverev anders als sonst. Viel entspannter und unverkrampfter saß er seinen Gesprächspartnern gegenüber, die wissen wollten, welche Erwartungen er an das Tennis-Turnier in Melbourne habe. Der Grund für die neue Lockerheit lag auf der Hand: Der gebürtige Hamburger reiste als amtierender ATP-Weltmeister in die australische Metropole.

"Denke, dass ich gelernt habe"

Im vergangenen November hatte Zverev zum Abschluss der Saison das Masters-Finale gewonnen - sein bis dato größter Erfolg in der noch jungen Profikarriere. Sogar die Branchengrößen Novak Djokovic und Roger Federer bezwang der Deutsche in Finale und Halbfinale. " Ich denke, dass ich daraus irgendwie gelernt und begriffen habe, dass ich bei den Grand-Slam-Turnieren mit einer ähnlichen Einstellung spielen muss. Man darf nur nicht denken, es ist das Ende der Welt, wenn man verliert" , ließ Zverev in Melbourne seine Zuhörer wissen.

Mit Milos Raonic nach dem Matchball.

Zur Erinnerung: Zverev hängt so etwas wie eine Grand-Slam-Allergie an. Immer dann, wenn die großen Top-Turniere anstehen, ist der Jungstar nicht in der Lage, seine Top-Leistungen abzurufen. Das Viertelfinale in Paris in 2018 ist die bislang beste Platzierung des Weltranglisten-Vierten bei den Top-4-Turnieren der Welt. Nach dem Triumph von London sollte also in 2019 alles besser werden bei den Saison-Highlights.