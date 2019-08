Wie hat Dominik Köpfer sein Talent entwickeln können?

Heuft: Er hatte das Glück, dass wir als Klub BW Villingen auch Stützpunkt des Verbandes waren. Und er immer wieder gegen gute Spieler im Training eingesetzt werden konnte. Dadurch konnten wir extrem viel auffangen, was er sonst vermisst hätte.

Weshalb hat der junge Dominik Köpfer nicht den eigentlich üblichen Weg eingeschlagen und hat Turniere gespielt?

Heuft: Er war einfach sehr breit aufgestellt als Sportler. Wenn er Dinge anfängt, dann kann er die eigentlich sofort gut. Er war ein guter Fußballer, ein guter Skifahrer. Und wenn man ihm einen Golfschläger in die Hand drückt, dann fliegt der Ball auch gleich 100 Meter weit. Er ist ein richtiger Straßensportler.

In seinem Heimatort Furtwangen war er ständig draußen und hat mit anderen Kindern gespielt. Eben genau so, wie man es heute so häufig vermisst. Er hat es einfach nicht gebraucht, jede Woche ein Turnier zu spielen, dazu hatte er keine Lust.

Dominik Köpfer

Seine Entwicklung fand im Verein vor allem über Mannschaftsspiele und Verbandsmeisterschaften statt. Hatte Dominik nicht den Traum, Profi zu werden?

Heuft: Nein, das hatte er auf keinen Fall. Das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt, als seine Spielstärke zugenommen hat. Er hat den ganz normalen Weg eines jeden Jugendspielers gemacht. Aber das ist ja auch der perfekte Weg. Ihm hat niemand irgendwas aufgezwungen.

In Villingen ist die erste Maxime die Schule, und dann kommt erst der Leistungssport parallel. Wenn man zu früh zu gut ist, dann kommt man schnell in eine Spirale, in der man immer besser werden will und dann ständig Turniere spielen muss.

Wie haben Sie das beurteilt?

Heuft: Wir waren in Villingen ganz froh, dass er kein hohes Ranking hatte und er gar nicht so viel gespielt hat. Und die Eltern von Dominik, beides selbst gute Tennisspieler, sind eines Trainers Traum, weil sie Vertrauen hatten und eher auf die Bremse getreten haben.