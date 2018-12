Hopman Cup - Guter Start für Zverev und Kerber gegen Spanien

Doch das war für beide an diesem Tag noch die leichteste Übung. Zum Ende eines Jahres steht der Hopman Cup zugleich für den Start in das neue Tennis-Jahr, und so gesehen begann 2019 für die Wimbledonsiegerin und den Sieger des ATP -Finales gleich mit Schwerstarbeit. Kerber rang in einem hochklassigen Match die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza mit 6:2, 3:6, 6:3 nieder. Zverev gewann anschließend sein nicht minder spannendes Duell gegen David Ferrer mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:0). Das Doppel ging mit 4:2, 4:3 (5:3) an die Deutschen.

Mitreißende Matches

Die beiden Einzel rissen das Publikum im RAC Dome von Perth phasenweise von den Sitzen. "Es ist immer schwer, gegen einen anderen Grand-Slam-Champion zu spielen, und deswegen bin ich wirklich happy, wie ich gespielt habe. Ich habe versucht, mein erstes Match des Jahres zu genießen" , sagte Kerber nach ihrem erfolgreichen Härtetest. Gegen Muguruza, Siegerin der French Open 2016 und in Wimbledon 2017 und derzeit die Nummer 18 der Weltrangliste, hatte sie zuvor fünf Mal in Serie verloren.

Seit ihrer ersten Teilnahme bei der inoffiziellen Mixed-WM zum vergangenen Jahreswechsel hat Kerber alle Einzel gewonnen, im Januar unterlagen sie und Zverev dann allerdings im Endspiel gegen Roger Federer und Belinda Bencic, die auch diesmal das Schweizer Team bilden. Das Finale findet am 5. Januar statt, Kerber und Zverev müssen aber erst noch gegen Frankreich (2. Januar) und Gastgeber Australien (4. Januar) antreten.

Zverev: "Wir wollen diesmal gewinnen."

Am Montag greift erstmals Serena Williams für die USA ein. Zverev hat keine Zweifel daran gelassen, um was es für ihn in Perth geht. Erstens: "Wir wollen diesmal gewinnen." Zweitens: der Hopman Cup "ist die perfekte Vorbereitung auf Melbourne" , also auf die Australian Open (ab 14. Januar). Bis dahin hat Zverev noch zu tun: Der 36 Jahre alte Ferrer verlangte dem Weltranglistenvierten alles ab.

Zverev machte sich mit 45 "unforced errors" das Leben freilich auch selbst schwer. Zwischenzeitlich wirkte er darüber arg frustriert. Nach dem Match lobte Zverev deshalb vor allem seinen Gegner, der im Laufe des Jahres zurücktreten will. "Er ist vielleicht der größte Kämpfer, den wir im Tennis je gesehen haben."

red/sid/dpa | Stand: 30.12.2018, 13:53