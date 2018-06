Zverev soll Federer beerben

Wann Federer (36) seine Karriere beendet, ist offen. Klar ist allerdings: Das Turnier in Halle muss sich auf eine Zeit danach einstellen - und hat es längst getan. Neues Zugpferd soll Alexander Zverev werden, der 21 Jahre alte Hamburger, die Nummer drei der Welt. Zuletzt stand er in Halle zweimal im Finale, unterschrieb einen bis 2020 gültigen Dreijahresvertrag.

Auf Zverev zu setzen, ist die logische Entscheidung. Er ist der einzige heimische Profi mit dem Potenzial, dem Turnier regelmäßig seinen Stempel aufzudrücken. Dass er in diesem Jahr bereits in der ersten Runde gescheitert ist, hat Gründe: die anstrengenden French Open und Angstgegner Borna Coric.

Deutsches Fiasko

Seine deutschen Kollegen machten es nicht viel besser, nur zwei kamen ins Achtelfinale - das gab es zuletzt 2006. Damals zog Thommy Haas noch ins Halbfinale ein, Florian Mayer ins Viertelfinale. In diesem Jahr war für die letzten Verbliebenen Mayer und Philipp Kohlschreiber bereits im Achtelfinale Schluss.

Bei aller sportlichen Qualität ist Zverev aber auch ein schwer berechenbarer Partner. Das Turnier am Hamburger Rothenbaum will seinen Lokalmatadoren ebenfalls zum Zugpferd machen. Doch strategische Karrierepläne stehen für Zverev und sein Beraterteam vor emotionalen Faktoren. Zverev fehlte zuletzt zweimal in Hamburg und knüpft künftige Teilnahmen an Bedingungen. Statt auf Sand müsse das Turnier auf Hartplatz stattfinden, um mit Blick auf die US Open besser in den Turnierkalender zu passen.

Atmosphäre als Trumpf

In dieser Hinsicht braucht sich Halle keine Sorgen zu machen, denn die "Gerry Weber Open" mit ihrem Rasenbelag gelten als sinnvolles Vorbereitungsturnier für Wimbledon. Ein weiterer Trumpf: Die Zuschauer strömen auch wegen des familiären Flairs auf die Anlage. Trotzdem wäre es hilfreich, wenn Federers Lust auf Tennis noch anhalten würde. Nach einem 7:6, 7:5 gegen Matthew Ebden vom Freitag (22.06.2018) steht der Weltranglisten-Erste erneut im Halbfinale - und ist auf dem besten Weg zu seinem zehnten Titel in Halle.

