Julia Görges gewinnt WTA-Turnier in Luxemburg

Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe bezwang am Samstag (20.10.2018) im Finale von Luxemburg die Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 7:5 und wurde damit ihrer Favoritenrolle als Topgesetzte gerecht. Görges, die in diesem Jahr mit dem Turniersieg in Auckland in die Saison gestartet war, streicht im Großherzogtum einen Siegerscheck in Höhe von 34.677 Euro ein.

"Ich hatte eine grandiose Woche. Es ist für mich sehr speziell, dass ich vor einer solch tollen Kulisse gewinnen konnte und mit dem Titel nach Hause fahren darf" , sagte Görges bei der Siegerehrung.