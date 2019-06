Gegen die zehn Jahre ältere Rumänin Halep siegte sie mit 6:2 und 6:4. Als erste Tennisspielerin aus der Generation des 21. Jahrhunderts hatte es Anisimova ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Die junge Dame aus Freehold im US-Bundesstaat New Jersey wurde am 31. August 2001 geboren.

Erstaunlich einseitig

Das erstaunlich einseitige Match auf dem Hauptplatz Philippe Chatrier dauerte nur 68 Minuten. Die ungesetzte Anisimova geriet gegen Halep nur selten Bedrängnis. Sie überraschte Halep immer wieder mit krachenden und platzierten Grundschlägen, vor allem mit der Vorhand. Als die Rumänin sich im zweiten Satz ein Break erkämpfte, schlug der Teenager selbstbewusst zurück. Gegen Anisimova wirkte Halep bisweilen ratlos.

Große Zukunft vorausgesagt

Nicht wenige Experten sagen Anisimova, die mittlerweile in Florida lebt, eine große Zukunft und das Potenzial zur Nummer eins im Damen-Tennis voraus. Aktuell wird sie auf Platz 51 geführt. Bei den Australian Open im Januar stand sie im Achtelfinale. Im vergangenen Jahr machte sie auf sich aufmerksam, als sie in Indian Wells als 16 Jahre alte Qualifikantin die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova bezwang. Die Tochter russischer Eltern hat 2017 den Juniorinnen-Titel der US Open gewonnen. In Bogota holte sie in diesem Jahr ihren ersten Titel.

Jetzt gegen Barty

Im Halbfinale trifft Anisimova auf Ashleigh Barty. Die an Nummer acht gesetzte Australierin gewann gegen Madison Keys aus den USA 6:3, 7:5. Nach Haleps Ausscheiden ist Barty als Nummer acht der Weltrangliste die höchstplatzierte verbliebene Spielerin im Turnier. Das andere Halbfinale bestreiten Johanna Konta aus Großbritannien und die Tschechin Marketa Vondrousova.

sid/dpa/red | Stand: 06.06.2019, 12:45