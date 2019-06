Grand-Slam-Rekordsieger Federer, der in Roland Garros 2009 das bislang einzige Mal gewonnen hatte, setzte sich am Dienstag (04.06.2019) in einem spannenden Duell mit dem Turnierchampion von 2015 mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 durch.

Nach einer 70-minütigen Pause wegen eines Gewitters bei 3:3 im vierten Satz nutzte Federer nach 3:35 Stunden Spielzeit seinen dritten Matchball, um seinen Schweizer Landsmann zu besiegen. Federer revanchierte sich damit auch für seine Viertelfinal-Niederlage gegen Wawrinka vor vier Jahren. Seitdem hatte der 37-Jährige nicht mehr bei den French Open gespielt.