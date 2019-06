Auf dem von zwei Gewächshäusern umgebenen neuen Court "Simonne Mathieu" vergab der Weltranglistenfünfte aus Hamburg gegen den Serben Dusan Lajovic zunächst eine 2:0-Satzführung, ehe er mit 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 gewann. Nach 3:03 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

Zverevs Gegner im Achtelfinale ist auf jeden Fall ein Sandplatzspezialist: Fabio Fognini (Italien/Nr.9) oder Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr.18).

Titelverteidigerin Halep problemlos

Titelverteidigerin Simona Halep steht derweil ebenfalls im Achtelfinale. Die 27 Jahre alte Tennisspielerin aus Rumänien hatte am Samstag gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko keine Mühe und gewann in nur 55 Minuten 6:2, 6:1. Bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris trifft Halep jetzt auf Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico oder die Polin Iga Swiatek.

sid/dpa | Stand: 01.06.2019, 14:34