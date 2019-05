Federer gewann am Freitag (31.05.2019) gegen den 17 Jahre jüngeren Norweger Casper Ruud nach 2:11 Stunden 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). Der 37-Jährige ist damit der älteste Achtelfinalist in Roland Garros seit 1972. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der 20-malige Grand-Slam-Sieger am Sonntag auf den Franzosen Nicolas Mahut oder Leonardo Mayer aus Argentinien.

Federer spielt zum ersten Mal seit 2015 wieder in Paris. 2016 hatte er zurückgezogen und 2017 und 2018 komplett auf die Sandplatz-Saison verzichtet.

Pliskova raus - Osaka bleibt Erste

Karolina Pliskova im Match gegen Petra Martic

Bei den Damen ist überraschend die an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova ausgeschieden. Die Tschechin unterlag der Kroatin Petra Martic in 1:25 Stunden mit 3:6, 3:6. Damit bleibt die Japanerin Naomi Osaka auch nach dem Turnier in Paris auf jeden Fall die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.

Neben Karolina Pliskova hatten auch noch die Kielerin Angelique Kerber, die Niederländerin Kiki Bertens und die Tschechin Petra Kvitova theoretisch die Chance, Osaka in Paris vom Thron zu stoßen. Kerber und Bertens waren in Roland Garros früh gescheitert, Kvitova hatte ihren Start in Paris verletzungsbedingt kurzfristig abgesagt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag. 31.05.19, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 31.05.2019, 13:00