Der deutsche Tennisprofi verlor am Montag (03.06.2019) im Achtelfinale der French Open gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic deutlich mit 3:6, 2:6, 2:6. Somit verpasste der 29 Jahre alte Warsteiner sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Mutiger Beginn

Bei leichtem Nieselregen über dem Hauptplatz Philippe Chatrier hielt Struff nach zuvor drei bemerkenswerten Siegen zunächst gut mit, dann aber spielte Djokovic (32) seine ganze Klasse und Routine aus. Struff konnte ab Mitte des ersten Satzes oft nur reagieren, statt selbst initiativ zu werden.

Nach 1:33 Stunden verwandelte der 32 Jahre alte Serbe seinen ersten Matchball. "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel heute. Ich habe aggressiv und konzentriert gespielt und hoffe, dass es so weitergeht", sagte Djokovic.

Trotz des Achtelfinal-Scheiterns wird sich Struff in der neuen Weltrangliste am kommenden Montag erstmals unter die besten 40 verbessern und kann sich mit einem Preisgeld von 243000 Euro trösten.

Viertelfinale gegen Zverev möglich

Djokovic steht damit als erster Spieler zum zehnten Mal nacheinander im Viertelfinale von Roland Garros und trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf den Hamburger Alexander Zverev oder den Italiener Fabio Fognini.

Der 32 Jahre alte Serbe könnte in Paris zum zweiten Mal die vier Grand Slams in Folge gewinnen, dazu fehlt ihm nach den Siegen in Wimbledon, bei den US Open und bei den Australian Open nur noch sein zweiter in Roland Garros nach 2016.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Montag. 03.06.19, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 03.06.2019, 14:41