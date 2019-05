Dominic Thiem steht nach einem mühsamen Match in der dritten Runde der French Open. Der Österreicher besiegte den Kasachen Alexander Bublik am Donnerstag (30.05.2019) mit 6:3, 6:7, 6:3 und 7:5.

Im vierten Satz musste Thiem sogar einen Satzball abwehren, kam aber eindrucksvoll zurück und sicherte sich den Sieg. Der Vorjahresfinalist gilt als Mitfavorit auf den Titel in Paris. Der große Favorit ist aber auch weiterhin der Spanier Rafael Nadal, der nach dem Erfolg über den Deutschen Yannick Maden am Mittwoch ebenfalls in Runde drei steht.

Osaka kämpft sich gegen Asarenka zurück

Bei den Frauen ist die Tennis-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka ebenfalls mit Mühe in die dritte Runde eingezogen. Die US-Open- und Australian-Open-Siegerin setzte sich gegen die frühere Nummer eins Victoria Asarenka aus Weißrussland in 2:50 Stunden mit 4:6, 7:5, 6:3 durch. Osaka lag bereits zurück im zweiten Satz.

Bei dem Grand-Slam-Turnier auf Sand trifft die 21 Jahre alte Japanerin im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale jetzt auf die Tschechin Katerina Siniakova oder die an Nummer 29 gesetzte Maria Sakkari aus Griechenland.

Bitteres Aus für Siegemund

Laura Siegemund hat den überraschenden Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 31-Jährige unterlag der an Nummer 15 gesetzten Schweizerin Belinda Bencic nach einem zähem Kampf über zwei Tage mit 6:4, 4:6, 6:4. Das Match hatte am Mittwochabend beim Stand von 4:4 im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen werden müssen.

Siegemund hatte alle Chancen, zum ersten Mal in die dritte Runde in Roland Garros einzuziehen. Im zweiten Satz lag sie nach einem Break schon 4:2 in Führung, sie hatte das Match bis dahin mit zahlreichen Gewinnschlägen auch bestimmt. Dann aber kämpfte sich Bencic gegen die Nummer 95 der Weltrangliste zurück und nutzte am Donnerstag nach 2:21 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball.

