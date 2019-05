Bei widrigen äußeren Bedingungen setzte sich der Weltranglistenfünfte nach einer vergebenen 2:0-Satzführung mit 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3 gegen John Millman aus Australien durch.

Nach 4:08 Stunden, in denen beinahe jedes Spiel hart umkämpft war, nutzte Zverev seinen ersten Matchball gegen den 56. der Weltrangliste.

"Er hat mir das Leben sehr schwer gemacht. Er hat unglaublich gespielt", sagte Zverev sichtlich entkräftet im Siegerinterview auf dem Platz.

73 leichte Fehler, Streuung wie eine kaputte Gießkanne

Drei Tage nach seinem Titelgewinn in Genf hatte Zverev das gesamte Match über Probleme. Spielerisch überzeugend war der Auftritt des Weltranglisten-Fünften nicht. Im gesamten Match unterliefen ihm unfassbare 73 leichte Fehler, seine Schläge hatten teilweise eine Streuung wie eine kaputte Gießkanne.

Kein Wunder, dass er sich nach dem Match auf das positive Ergebnis konzentrierte. "Ich bin gegen einen starken Gegner bei schwierigen Bedingungen weitergekommen, das ist das, was am Ende zählt", so Zverev.

Sein nächster Gegner ist der schwedische Qualifikant Mikael Ymer.

