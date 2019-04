Die Darmstädterin gewann am Freitag (19.04.2019) in Riga mit 7:5, 6:4 gegen Jelena Ostapenko. Die frühere French-Open-Siegerin war von den Gastgebern nach dem Ausfall von Spitzenspielerin Anastasija Sevastova eigentlich für zwei Siege im Einzel eingeplant worden. Im zweiten Match des Auftakttages hat Julia Görges die Chance, die DTB-Auswahl mit einem Erfolg über Außenseiterin Diana Marcinkevica mit 2:0 in Führung zu bringen. Die Entscheidung fällt am Samstag, dann sind zwei weitere Einzel und ein Doppel geplant.

"Ich wollte unbedingt für mein Team diesen ersten Punkt holen", sagte Petkovic. Obwohl Sportler "ja immer sehr allergisch reagieren" , wenn von der Favoritenrolle die Rede ist, "müssen wir uns jetzt schon trauen, zu sagen, dass wir in der besseren Position sind", stellte die 31-Jährige nach dem Sieg gegen die in der Weltrangliste 42 Plätze über ihr stehende Ostapenko fest.

Petkovic kämpft sich zurück

In der Riga Arena entwickelte sich wie schon bei den vergangenen US Open zwischen beiden ein enges, umkämpftes Match. Die auf Platz 29 der Weltrangliste zurückgefallene Ostapenko hatte aufgrund ihrer größeren Power mehr Möglichkeiten - nutzte sie aber oft nicht. Die an Stelle der erkrankten Angelique Kerber im Einzel aufgebotene Petkovic musste vor allem in der Defensive hart arbeiten und konnte das Tempo nicht immer mitgehen. Dafür konnte sie auf die Fehler von Ostapenko hoffen. Nach dem Spiel zum 5:3 war die 21-Jährige nur zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt, doch Petkovic konnte verkürzen. Kapitän Jens Gerlach redete danach vor der Bank auf Petkovic ein, die derzeit auf Rang 71 der Weltrangliste steht. Die 31-Jährige schaffte mit viel Kampfgeist tatsächlich nicht nur den Ausgleich. Nachdem Ostapenko der Hessin mit einem erneuten Fehler das 6:5 schenkte, schlug die Lokalmatadorin mit dem Racket wütend auf ihre Tasche ein. Ein weiterer Fehler verhalf Petkovic bei der zweiten Chance zum kaum noch erwarteten Satzgewinn.

Drei Jahre nach ihrem bislang letzten Erfolg im Fed Cup bei der Relegation in Rumänien erarbeitete sich Petkovic im zweiten Satz eine 5:1-Führung und musste danach noch einmal kurz zittern. Nach einem Doppelfehler von Ostapenko durfte sie dann zu Recht jubeln.

