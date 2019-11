Frankreich gewinnt den Fed Cup

Zuvor hatte Frankreich den traditionsreichen Mannschaftswettbewerb, der in diesem Jahr zum letzten Mal im alten Modus ausgetragen wurde, 1997 und 2003 gewonnen.

Überraschende Niederlage von Barty

Den entscheidenden Punkt holte das Doppel Caroline Garcia/Kristina Mladenovic durch ein 6:4, 6:3 gegen Barty/Samantha Stosur. Nach dem Zwischenstand von 1:1 nach dem ersten Tag hatte Barty etwas überraschend ihr Einzel 6:2, 2:6, 6:7 (1:7) gegen Mladenovic verloren. Anschließend glich Ajla Tomljanovic mit einem 6:4, 7:5 gegen Pauline Parmentier zum zwischenzeitlichen 2:2 aus.

Australien hat den Fed Cup insgesamt siebenmal gewonnen, zuletzt allerdings 1974. Die deutsche Auswahl war im Viertelfinale gegen Weißrussland (0:4) ausgeschieden. Ab dem kommenden Jahr kämpfen die Tennisspielerinnen im Mannschaftswettbewerb bei einem sechstägigen Event um den Titel, gespielt wird von 2020 bis 2022 in Budapest auf Sand.

World Cup of Tennis

Der neue "World Cup of Tennis" wird von bislang acht Mannschaften in der Weltgruppe auf 20 Nationalteams ausgeweitet. 16 Mannschaften, darunter auch die deutsche, spielen in einer Qualifikation (7./8. Februar) acht von zwölf Plätzen für das Finale (14. bis 19. April) aus. Die übrigen vier Tickets gehen an die diesjährigen Finalisten Australien und Frankreich, Gastgeber Ungarn sowie einen Wildcard-Starter. Das Preisgeld beträgt insgesamt 18 Millionen Dollar (rund 16 Millionen Euro), zwölf gehen an die Spielerinnen, sechs an die nationalen Verbände.

Stand: 10.11.2019, 11:00