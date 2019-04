Die für Angelique Kerber nachnominierte und am Samstag für Julia Görges eingesprungene Neumünsteranerin holte beim Relegationsspiel in Lettland am Samstag (20.04.2019) den entscheidenden dritten Punkt zum uneinholbaren 3:0-Vorsprung gegen die Gastgeberinnen.

Barthel gewann in Riga 6:4, 6:3 gegen Jelena Ostapenko, nachdem am Freitag schon Andrea Petkovic die ehemalige French-Open-Siegerin bezwungen und Görges sich danach mit Mühe gegen Außenseiterin Diana Marcinkevica durchgesetzt hatte. Das Doppel am Ende war somit bedeutungslos, Petkovic und Anna-Lena Grönefeld verloren 1:6, 3:6 gegen Ostapenko und Daniela Vismane.

"Dass ich die Chance bekommen habe, zu spielen, und dass ich sie auch noch genutzt habe, ist sehr schön" , sagte Barthel nach ihrem Erfolg. "Ich war auf jeden Fall angespannt, für sein eigenes Land zu spielen, ist immer was Besonderes."

Görges vorsichtshalber draußen

Die anstelle der erkrankten Wimbledonsiegerin Kerber ins Team gerückte Barthel hatte im ersten Einzel am zweiten Tag Görges ersetzt. Der Deutsche Tennis Bund sprach vor der Begegnung von einer Vorsichtsmaßnahme, nachdem Görges am Freitag zwei Stunden lang hart für ihren Drei-Satz-Sieg gegen Marcinkevica hatte kämpfen müssen. Die Weltranglisten-17., nominell die deutsche Nummer eins in Lettland, saß aber auf der Bank.