Zverev und die French Open

Die Generalprobe für French Open setzte Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, förmlich in den Sand. Beim Masters-Turnier in Rom schlitterte der Jungstar mit dem Erstrunden-Aus gegen Matteo Berrettini in die erste größere Krise seiner Karriere. Er habe keine Lust mehr, Tennis zu spielen und wolle den Schläger erst einmal nicht mehr anpacken, sagte Zverev vor anderthalb Wochen.

Keine guten Voraussetzungen, um beim Zweiten Saison-Höhepunkt gegen die geballte Konkurrenz zu bestehen. Immerhin fasste Zverev den Schäger doch noch einmal an, wohl auch um wieder Selbstvertrauen zu tanken. In Genf, einem Turnier der unterklassigen Kategorie, erreichte Zverev am Donnerstag (23.05.2019) das Halbfinale.

Kerber und die French Open

Drei Wochen pausierte Angelique Kerber wegen einer Knöchelverletzung, die Vorbereitung auf Sand verlief insgesamt bislang bescheiden. In Paris zählt sie sich daher keineswegs zu den Favoriten . "Ich starte mit einem Mix aus Zuversicht und Gelassenheit in die French Open, ohne große Erwartungshaltung" , sagte Kerber kurz vor Turnierbeginn. Drei Partien hat sie in dieser Saison erst auf Sand absolviert.

Beim Turnier in Madrid hatte sie sich vor ihrem Zweitrunden-Match eine Knöchelverletzung zugezogen und konnte nicht weiter spielen. "Das ist die schlechteste Vorbereitung auf eine Sandplatzsaison, die ich jemals hatte" , sagte Kerber und sagte für die Veranstaltung in Rom anschließend ab. In Stuttgart war sie nach einem grippalen Infekt in ihrem zweiten Match gescheitert.

Chancen der Deutschen

Jan-Lennard Struff reist als aktuell zweitbester Deutscher nach Paris. Nach seinem Einzug ins Achtelfinale von Rom kletterte der Warsteiner um sieben Plätze auf Rang 44 in der Welt. Struff präsentierte sich zuletzt in guter Form, hat es allerdings in der ersten Runde gleich mit dem an Nummer 20 gesetzten Kanadier Shapovalov zu tun. Für Philipp Kohlscheiber wäre schon das Erreichen der zweiten Runde ein Erfolg. In den vergangenen drei Jahren verlor er in Paris jeweils sein Auftaktmatch.

Kurios: Cedric-Marcel Stebe musste aufgrund von zwei Operationen am rechten Handgelenk binnen sechs Monaten lange Zeit pausieren und wird aktuell gar nicht in der Weltrangliste geführt. Gegen den Russen Karen Chatschanow ist er krasser Außenseiter.

Julia Görges hofft nach auskurierter Verletzung auf ein gutes Turnier in Paris.

Deutschlands Nummer zwei bei den Damen, Julia Görges, musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung in Rom aufgeben und sagte daraufhin das aktuell laufende WTA-Turnier in Nürnberg ab. Im Vorjahr erreichte Görges immerhin die dritte Runde in Paris. Diesmal ist sie in Runde eins Favoritin gegen die Estin Kaia Kanepi, Nummer 82 der Weltrangliste.

Turnier-Favoriten bei den Damen

Im Damenfeld ist es nicht einfach, eine Favoritin auf den Titel 2019 auszumachen. Vorjahressiegerin Simona Halep gewann in diesem Jahr noch kein Turnier, stand allerdings in zwei Finals. Karolina Pliskova, Kiki Bertens und Petra Kvitova konnten sich in der laufenden Saison zweimal in die Siegerlisten eintragen und rechnen sich auch in Paris etwas aus.

Turnier-Favoriten bei den Herren

Titelverteidiger Rafael Nadal gewann das Masters Turnier in Rom und befindet sich auf Top-Level. Er geht bei den French Open als großer Favorit an den Start. In diesem Jahr lockt der zwölfte (!) Titel für den Spanier in Paris.

" Der Sieger der French Open? Rafael Nadal, wer denn sonst" , sagte der im Rom-Finale geschlagene Novak Djokovic, der wohl als erster dem Abo-Sieger Nadal gefährlich werden könnte. Hoch gehandelt wird auch Dominic Thiem. Der Niederösterreicher lieferte im Vorjahr Nadal einen packenden Kampf im Finale, war letzten Endes aber chancenlos.

mick/sid/dpa | Stand: 24.05.2019, 10:30