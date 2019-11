Davis Cup: Traditionsbruch oder moderner Zeitgeist?

Schwierige Vorbereitung

Ungeachtet der Umgebung zählt für den deutschen Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann allerdings vor allem die Leistung seines Teams. Und auch hier gilt es, sich für die Mannschaft umzustellen. "Wir gehen mit Vorfreude nach Madrid. Allerdings ist in der Vorbereitung alles ganz anders" , sagt Kohlmann sportschau.de.

So mussten etwa Andreas Mies und Kevin Krawietz, die erstmals als Doppel für das DTB -Team antreten werden, später anreisen, weil sie noch bei den ATP -Finals in London aktiv waren. "Normalerweise haben wir alle Spieler vorher zusammen und können uns gemeinsam einstimmen" , sagt Kohlmann: "Zumal die beiden zum ersten Mal dabei sind. Da müssen wir ein wenig improvisieren." Ziel sei es, das Viertelfinale zu erreichen.

Ein weiterer Hauptkritikpunkt des DTB an der Reform war der späte Zeitpunkt des neuen Davis Cup. Denn in den vergangenen Jahren waren die Mehrzahl der Spieler zu dieser Zeit bereits in der Regenerationsphase oder im Urlaub nach einer langen Saison. "So ist es natürlich schwieriger, sich auf den Punkt fit zu machen. Unsere Spieler haben sich alle unterschiedlich vorbereitet" , sagt Kohlmann: "Und in Sachen Verletzungsgefahr ist das auch nicht unkritisch."

Fitnesstraining in der Heimat

Jan-Lennard Struff

Jan-Lennard Struff, beim diesjährigen Davis Cup die deutsche Nummer eins, ist einer derjenigen, der mit diesem ungewohnten Gegebenheiten zurechtkommen muss. Struff versuchte die Zeit zwischen dem Jahres-Turnierende und dem neuen Wettbewerb mit ein paar Tagen Pause, aber auch mit Schlag- und Fitnesstraining in seiner Heimat im Sauerland zu überbrücken.

"Meine Saison ist eigentlich seit drei Wochen vorbei. Ich habe noch nie so spät in der Saison gespielt" , sagt der 29-Jährige sportschau.de. Eine Absage kam für ihn allerdings nicht in Frage. "Es ist für mich immer eine besondere Freude, für Deutschland spielen zu dürfen" , erklärt er.

Alexander Zverev spielt in Südamerika

Alexander Zverev dagegen hatte bereits im vergangenen Februar die Teilnahme abgesagt. "Ich bin 100 Prozent dagegen. Ein schlechteres System könnte man sich eigentlich nicht ausdenken. Auch der Termin ist katastrophal" , sagte Zverev damals und macht sich nun gemeinsam mit Roger Federer auf in Richtung Südamerika, wo er einige Show-Matches bestreiten wird.

"Es ist natürlich schade, er könnte uns sicher helfen. Aber er hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt, deshalb ist das völlig okay" , so Struff. Er selbst könne nicht abschätzen, was ihn in Madrid erwartet. "Es gibt ja keinen Vergleich. Ich kann es mir nicht vorstellen" , sagt er. Er will diesem neuen Davis Cup aber auf jeden Fall eine Chance geben.

Stand: 17.11.2019, 22:31