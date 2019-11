Roberto Bautista Agut - zwischen Trauer und Triumph

Mit Tennis zur Trauerbewältigung hat Bautista Agut bereits leidvolle Erfahrung. Vor eineinhalb Jahren war völlig unerwartet seine Mutter Ester gestorben - nur eine Woche später spielte er bei den French Open. "Wenn du solch eine Tragödie erlebst, ist das Beste, was du tun kannst, einfach weiterzumachen" , sagte er nach dem emotionalen Davis-Cup-Sieg.

Krönende Abschluss einer starken Saison

Freud und Leid liegen manchmal eng beisammen. "Es war eine der besten Wochen meiner Tenniskarriere" , sagte Bautista Agut, denn sportlich gesehen war der Titel in Madrid der krönender Abschluss seiner bislang stärksten Saison. Erstmals stieß er in diesem Jahr in die Top 10 vor, in Wimbledon erreichte der Weltranglisten-Neunte das Halbfinale.

Durch den unerwarteten Erfolg beim Rasen-Klassiker in London fiel sein Junggesellenabschied auf Ibiza flach, seine Hochzeit legte er deshalb in die tennisfreie Zeit - nach dem Davis Cup. In dieser Woche wird Bautista Agut seine Verlobte Ana heiraten. Es dürfte ohne seinen Vater die nächste emotionale Herausforderung werden.

