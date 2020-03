Selbst der Umstand, dass er am Freitag (06.03.20) das Auftaktmatch bestreiten musste, machte ihm nichts aus. Noch vor ein paar Jahren - in einer vergleichbaren Situation - wäre die Nervosität bei ihm bis in den letzten Muskel gekrochen und hätte ihn in seinem Spiel behindert. Mittlerweile dominiert der Mut, auch in engen Situationen einfach das Risiko des aggressiven Spiels einzugehen.

"Ich war jetzt schon ein paar Mal die Nummer eins. Aber in Deutschland zu spielen ist dann noch einmal etwas anderes. Die Leute erwarten etwas, das ist nicht ganz leicht", sagte er. "Ich wollte diesen Punkt unbedingt holen. Ich habe es gut geschafft, mit der Normalität umzugehen."

Olympische Spiele vor Augen

Struffs Blick ging dann auch schon mal über dieses Davis-Cup-Wochende hinaus in Richtung Olympische Spiele. "Das wäre nochmal ein Traum für für mich. Ich denke, ich habe gute Chancen, dabei zu sein", hofft Struff. Die Entscheidung, ob er genügend Punkte dafür gesammelt hat, fällt nach den French Open in Paris. Dafür würde der 29-Jährigen aus Warstein auch gehörige Reisestrapazen in Kauf nehmen.

Schließlich hat er unmittelbar zuvor beim ATP-Sandplatz-Turnier in Hamburg gemeldet. "Ich möchte in Deutschland spielen und würde dann sonntags nach Tokio fliegen. Auch der Belagwechsel wäre nicht so leicht", sagte Struff. In Tokio wird auf einem Hardcourt gespielt. Doch solche Kleinigkeiten machen Struff derzeit nichts aus.

Zunächst muss er sich aber nochmal als Lebensversicherung des deutschen Davis-Cup-Teams erweisen. Gegen Gerassimow muss am Samstagnachmittag ein Sieg her. Momentan zweifelt wohl niemand daran, dass ihm auch das gelingt.

Stand: 06.03.2020, 22:45