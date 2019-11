Der Augsburger bezwang am Donnerstag (21.11.2019) den Chilenen Nicolas Jarry 6:4, 6:3 und sicherte der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bereits im ersten Match des Tages den benötigten Punkt für den Einzug in die K.o. -Runde.

Als Sieger der Gruppe C trifft Deutschland im Viertelfinale am Freitag auf Großbritannien um Superstar Andy Murray oder auf Kasachstan. Am Mittwoch hatte die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann Argentinien überraschend klar mit 3:0 besiegt.

Im zweiten Einzel des Tages bekommt es Jan-Lennard Struff mit Cristian Garin zu tun, das abschließende Doppel bestreiten die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies gegen Garin und Jarry.