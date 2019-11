Schlecht in Match gekommen

Vor knapp 1500 Zuschauern auf dem nur zur Hälfte gefüllten Court 2 - darunter ein Großteil lautstarker argentinischer Fans - fand der verkrampft wirkende Kohlschreiber zunächst in den Grundlinienduellen in Pella zu oft seinen Meister. Schon nach 37 Minuten war der erste Satz verloren.

In der deutschen Box fieberte auch Boris Becker mit. Der Chef des deutschen Herrentennis gab Teamchef Michael Kohlmann vor dem zweiten Satz einige Tipps mit auf den Weg - mit Erfolg. Kohlschreiber kam besser in das Match, feierte sein erstes Break zum 4:2 und wenig später den Satzausgleich. Mit einem weiteren Break gelang dem Augsburger der perfekte Start in den Entscheidungssatz, nach 1:55 Stunden beendete er die Partie mit seinem fünften Matchball.

"Dann aber richtig gutes Tennis gespielt"

"Ich war am Anfang nervös. Im zweiten und dritten Satz habe ich dann aber richtig gutes Tennis gespielt" , sagte Kohlschreiber: "Das Jahr war nicht einfach für mich, ich hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die letzten Wochen habe ich aber bereits sehr gut trainiert."

sid/dpa | Stand: 20.11.2019, 13:19