Das Leben nimmt manchmal komische Wendungen: Roberto Baqutista Agut wollte längst auf Ibiza sein - so wie sechs seiner engsten Freunde. Flug und Hotel waren schon gebucht. Der 31-Jährige wollte auf der Insel seinen Abschied vom Junggesellen-Dasein feiern. Aber das hat er sich selbst vermasselt. Er muss jetzt noch am Freitag (12.07.2019) in Wimbledon ein Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic spielen.

"Es fühlt sich aber besser an, hier in London zu sein" , sagte Bautista Agut nach seinem Viersatz-Viertelfinalsieg gegen den Argentinier Guido Pella mit einem breiten Lächeln. Offenbar ist "Bati", wie Bautista Agut von seinen Freunden genannt wird, selbst überrascht über seine Standfestigkeit bei dieser Auflage des traditionsreichen Rasenturniers.

Über die vierte Runde war er in Wimbledon zuvor nie hinausgekommen. Das hatte ihn wohl vor dem Turnier zu der Ansicht gelangen lassen, dass er seine Ibiza-Reise ruhigen Gewissens planen kann.

Vorteil langsame Plätze

Das Außergewöhnliche an seiner bisherigen Leistungsbilanz: Bautista Agut musste im Turnierverlauf erst einen Satz abgeben. Traditionell ist der Spanier, wie viele seiner Landsleute, vor allem ein Sandplatzspezialist. Auch auf Hartplätzen kann er seine Stärken einbringen. Aber auf Rasen?

Bautista Agut kommt wohl ebenso wie Sandplatzkönig Rafael Nadal der Umstand zugute, dass der Untergrund in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Wärme langsamer ist und die Bälle ein wenig höher abspringen - und nicht nur über die Halme rutschen, wie es zu Boris Beckers Zeiten üblich war. Eine andere Grassorte, die seit einigen Jahren genutzt wird, tut ihr Übriges.

Solide Schläge

Bautista Agut spielt, wie es im Tennissport heißt, vor allem solide. Seine großen Stärken sind seine Beharrlichkeit sowie seine Fehlervermeidungsstrategie. Weder seine Vorhand noch seine beidhändige Rückhand und auch nicht sein Aufschlag sind besonders eindrucksvoll.

Doch Bautista Agut hat seine Qualität bei diesen Schlägen auf ein so hohes Grundniveau geschraubt und dies mit einer hervorstechenden Beinarbeit vereint, dass es für seine Gegner ein Höchstmaß an Konzentration über das gesamte Match bedarf, um den Platz nicht als Verlierer zu verlassen.

"Ich habe in diesem Jahr schon zweimal gegen ihn verloren. Ich weiß also, dass es eine ganz schwere Aufgabe gegen ihn werden wird" , sagt sein Halbfinal-Gegner Novak Djokovic. Bautista Agut gewann gegen den Serben auf den Hartplätzen in Miami und Katar.

Fußball oder Tennis

Dass Bautista Agut ein Talent auch für andere Bälle hat, stellte er als Jugendlicher unter Beweis. Bis zum 14. Lebensjahr kickte er für den FC Villareal und musste sich dann für eine Sportart entscheiden. Noch heute fiebert er mit dem "gelben U-Boot" und besucht wann immer es geht die Spiele des Klubs.

Schließlich ist er in der Valencia-Region, in Castellon de la Plana, wohnhaft geblieben. Dort stehen seine sieben Pferde, die ein weiteres Hobby des stets ruhigen und höflichen Tennisprofis sind. Die derzeitige Nummer 22 der Weltrangliste hat bis jetzt neun ATP-Turniere gewonnen und insgesamt über zehn Millionen Euro Preisgeld gewonnen.

So ganz ohne seine Freunde wird Roberto Bautista Agut in England aber wohl nicht auskommen müssen. "Ich denke, sie werden am Freitag hierher fliegen" , sagte er. In London soll man ja auch ganz gut feiern können.

Stand: 12.07.2019, 05:00