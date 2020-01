Kyrgios und der Besuch der alten Tante

Kapitel 2: Kein Happy End für Kyrgios

Der Tod von Kobe Bryant hat auch hier alle schockiert. Kyrgios beim Einschlagen meistens im Basketball-Trikot. Heute aber: Oakland Raiders-Shirt. Dann Einlauf auf Rod Laver. Kyrgios im Bryant-Trikot. Gelb. Lila. Lakers. Tosender Applaus im ausverkauften Stadion. Show kann losgehen. "This is, what we have all been waiting vor", sagt Kollege auf dem Nebenplatz.

Die Aussies fiebern begeistert mit. Immer wieder Zwischenrufe. "Come on Nick." "Vamos Rafa." Das Drama beginnt. Ende aus Aussie-Sicht nicht das gewünschte. Favorit setzt sich gegen ihren Liebling durch, Rod Laver Arena leert sich schnell. Alle wollen nach Hause. Kyrgios noch nicht. Kommt im Lakers-Trikot zur PK. Dieses Mal grau. Spricht über Bryant und das Match. Wirkt cool. Und müde. Langer Tag für alle.

Kapitel 3: Australian Open statt Baustelle

Tram streikt. Abenteuerlicher Weg durch Stadt. Der Weg führt über Familienpark "AO Hilltop". Als Krümelmonster verkleideter Dudelsackspieler am Eingang. Fahrgeschäfte für die Kinder, Fressbuden für die Erwachsenen. Star Wars TIE Fighter in "Originalgröße". Bon Jovi knallt aus den Boxen, Sonne vom Himmel. Darf ich hier durch? "Natürlich", sagt Tewedros. "Where are you from?" Germany. "Oh. Guten Mittag", sagt er. Und noch einiges mehr, dass an dieser Stelle keine Erwähnung finden sollte.

"Hat Maurice mir beigebracht", sagt Tewedros. Bringt mich zu ihm. Maurice trägt Cappie und ist der "Cleaning-Boss" am "AO Hilltop". 20 Jahre alt. Aus Düsseldorf. Work and Travel in Australien. Job bei den Australian Open, durch Zufall entdeckt. Job-Interview in Rod Laver Arena. Geht bis eine Woche nach Turnierende. Rückbau. "Mit dem Bau kenne ich mich aus", sagt Maurice: "In Deutschland arbeite ich im Straßenbau, aber hier ist es gerade angenehmer."

Roger Federer auf Rod Laver in unangenehmer Situation. Insgesamt sieben Matchbälle gegen sich im vierten Satz. Alle abgewehrt. Duell gegen Tennys Sandgren gewonnen. Geht weiter. Tagebuch morgen auch.

Stand: 28.01.2020, 09:30