Australian Open - Zverev scheitert im Halbfinale an Thiem

Damit steht Dominic Thiem am Sonntag im Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (ab 9.30 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de).

Thiem dreht nach Satzrückstand das Spiel

Zverev erwischte den besseren Start in sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Mit 6:3 holte sich der Hamburger den ersten Durchgang nach 40 Minuten recht souverän. Doch Thiem wusste zu antworten. Der zweite Satz war ähnlich umkämpft - mit dem besseren Ende für den Österreicher: 6:4 nach ebenfalls 40 Minuten.

Das Hin-und-her in dieser umkämpften Partie der beiden befreundeten Spieler ging auch im dritten Durchgang weiter - allerdings mit Unterbrechung. beim Stand von 1:0 im dritten Satz für Zverev fiel einer der Haupt-Scheinwerfer in der Rod-Laver Arena aus Die Partie musste für knapp 15 Minuten unterbrochen werden. Am Ende holte sich Thiem den dritten Durchgang im Tie-Break: 2:1 nach Sätzen für den Österreicher.