Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ließ dem Melbourne-Debütanten Hugo Dellien aus Bolivien am Dienstag (21.01.20) beim 6:2, 6:3, 6:0 keine Chance. Nadal hat bei den Australian Open nur 2009 triumphiert. Im vergangenen Jahr hatte der Spanier im Finale gegen den Serben Novak Djokovic verloren.

Cedric-Marcel Stebe aus Vaihingen an der Enz unterlag dem an Nummer 21 gesetzten Franzosen Benoit Paire (30) nach großem Kampf mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 0:6. Für Stebe war es bei seiner vierten Teilnahme in Melbourne die vierte Niederlage in der ersten Runde. Er ist nach Jan-Lennard Struff der zweite der elf deutschen Tennisprofis, der sein Auftaktmatch verlor.

Im fünften Satz "ein bisschen platt"

Stebe, Nummer 154 der Weltrangliste, zeigte lange Zeit eine starke Leistung. Zweimal erkämpfte er sich den Satzausgleich, musste dann aber im fünften Durchgang seine ersten beiden Aufschlagspiele abgeben. Dabei schien Stebe durch Probleme am linke Knie beeinträchtigt, beim Stand von 0:5 ließ er den medizinische Service auf den Platz rufen. Anschließend verlor er zum Matchverlust erneut sein Service. "Es ist ein bisschen ungünstig gelaufen", sagte Stebe.

Er trauerte vor allem dem verlorenen ersten Satz hinterher, in dem er bereits 4:1 geführt hatte: "Da habe ich wirklich die Oberhand gehabt, aber ich bin zu passiv geworden." Die Knieprobleme hätten ihn am Ende "aus der Ruhe gebracht", seien aber nicht der Grund für die Niederlage gewesen. Im fünften Satz habe bei ihm "die Energie ein bisschen nachgelassen, da war ich ein bisschen platt."

Thiem gewinnt erstes Match mit Muster als Coach

Dominic Thiem (26) gelang mit seinem neuen Coach Thomas Muster ein Einstand nach Maß. Der Weltranglistenfünfte aus Österreich gewann sein Auftaktmatch gegen Adrian Mannarino aus Frankreich mit 6:3, 7:5, 6:2. "Er ist eine wunderbare Ergänzung für mein Team. Er ist eine Legende. Ich hoffe, es macht sich bezahlt", sagte Thiem nach dem Match über Muster.

Scharapowa lässt Rückkehr offen

Bei den Damen ließ die einstige Weltklassespielerin Maria Scharapowa nach ihrer dritten Grand-Slam-Auftaktniederlage nacheinander eine Rückkehr zu den Australian Open offen. "Ich weiß es nicht", sagte die 32 Jahre alte Russin, "es ist schwer für mich zu sagen, was in zwölf Monaten passiert." Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin hatte zuvor 3:6, 4:6 gegen die Kroatin Donna Vekic verloren.

sid/dpa | Stand: 21.01.2020, 07:32