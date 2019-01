Maria muss nach einer enttäuschenden Leistung gegen die siebenmalige Siegerin Serena Williams die Heimreise antreten. Die Fed-Cup-Spielerin verlor in Melbourne 0:6, 2:6 gegen die langjährige Nummer eins aus den USA.

Die Nummer 74 der Weltrangliste wirkte in der Rod-Laver-Arena bei ihrem ersten Duell mit Serena Williams total verkrampft und machte im ersten Satz nur fünf Punkte. Nur 13 Prozent der ersten Aufschläge kamen ins Feld. "Irgendwie kam alles zusammen. Man verkrampft dann noch mehr", sagte Maria: "Man wünschte, man sei im Film. So krass war es noch nie."

Partie dauert nur 49 Minuten

Die Verunsicherung legte sich auch im zweiten Satz zunächst nicht. Zum 1:3 gelang der 31-Jährigen erste Spielgewinn, Maria deutete auch danach noch an, dass sie wesentlich besser spielen kann. Das nutzte jedoch nichts mehr, nach nur 49 Minuten war die Partie der beiden in Florida lebenden Mütter schon wieder vorbei. Am Netz gab es bei der Gratulation Trost von Serena Williams für Nachbarin Maria, die beim Verlassen der Arena den Tränen nahe schien. "Sie ist so ein netter Mensch. Unsere Töchter spielen zusammen", sagte die Amerikanerin.

Barthel scheitert an Sevastova

Als vierte von sechs deutschen Tennisspielerinnen schied gleich danach Mona Barthel in der ersten Runde aus. Die Achtelfinalistin von 2017 verlor 3:6, 1:6 gegen die letztjährige US-Open-Halbfinalistin Anastasija Sevastova aus Lettland.

Damit hat bisher nur Angelique Kerber für einen deutschen Damen-Erfolg bei dem Grand-Slam-Turnier gesorgt.

sid/dpa | Stand: 15.01.2019, 06:00