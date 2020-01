Der Blick auf die Anzeigetafel war ernüchternd. Doch die deutsche Nummer eins ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Der Aufschlag bereitete ihm anders als zu Beginn des Jahres auch in seinem fünften Auftritt in Melbourne keine Probleme - und Zverev kam dadurch immer besser in die Partie. Ein Rahmenball und ein riskanter Topspin-Volley von Wawrinka, der weit ins Aus flog, bescherten Zverev in den Sätzen zwei und zwei die entscheidenden Breakchancen. Der 1,98 Meter große Schlaks aus Norddeutschland spielte in den entscheidenden Situationen geduldig und immer besser.

Im dritten Satz ließ Zverev bei Wawrinkas Aufschlag noch zwei Satzbälle aus, machte dann aber bei eigenem Service die Satzführung perfekt. Anschließend ließ er an seinem Sieg keine Zweifel mehr.

Halep und Muguruza spielen um Einzug ins Finale

Die Halbfinals bei den Damen stehen schon fest. Wimbledonsiegerin Simona Halep aus Rumänien dominierte ihr Viertelfinale klar und ließ der Estin Anett Kontaveit in Melbourne beim 6:1, 6:1 keine Chance. In nur 53 Minuten beendete Halep das einseitige Geschehen in der Rod-Laver-Arena und sicherte sich ihren Viertelfinal-Erfolg.

"Perfektion gibt es nicht", sagte die Weltranglisten- Dritte aus Rumänien. "Ich bin wirklich glücklich, dass ich mein bestes Tennis spielen kann." Halep hat im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben und ihre Mitfavoritenrolle untermauert.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Halep am Donnerstag nun auf Garbiñe Muguruza. Die wiedererstarkte Wimbledonsiegerin von 2017 bezwang die Russin Anastassija Pawljutschenkowa 7:5, 6:3. Das zweite Halbfinale bestreiten die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty und Sofia Kenin aus den USA.

red/dpa/sid | Stand: 29.01.2020, 07:15